Соцпакет для сотрудников: что предлагают тюменские работодатели кроме зарплаты?

В Тюмени назвали наиболее распространенные пункты соцпакетов сотрудников

Официальное трудоустройство, стабильная и высокая зарплата, социальный пакет — то, на что всегда обращают внимание тюменцы при поиске работы. И если первые два пункта и так понятны, то насчет третьего зачастую возникают вопросы.