nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Тюмени назвали наиболее распространенные пункты соцпакетов сотрудников

Соцпакет для сотрудников: что предлагают тюменские работодатели кроме зарплаты?

4 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI

В Тюмени назвали наиболее распространенные пункты соцпакетов сотрудников

Официальное трудоустройство, стабильная и высокая зарплата, социальный пакет — то, на что всегда обращают внимание тюменцы при поиске работы. И если первые два пункта и так понятны, то насчет третьего зачастую возникают вопросы.

Специалисты сервиса SuperJob рассказали, что предлагают тюменские работодатели потенциальным сотрудникам.

Согласно данным исследования, каждый второй работодатель предлагает обучение за счет компании, корпоративные мероприятия и подарки на праздники. 37% работодателей оплачивают сотрудникам связь и интернет, 30% — помогают материально в трудных жизненных ситуациях.

Еще 30% работодателей дают сотрудникам возможность пользоваться услугами или приобретать продукцию компании со скидками. В 24% компаний работники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание.

В Тюмени экс-заключенным готовы платить за работу 160 тысяч рублей. Что надо делать?
Узнать подробнее

Сотрудники 21% компаний пользуются служебным транспортом, а полисы добровольного медицинского страхования и дополнительные дни отпуска предоставляют 19% организаций. Еще столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду.

У сотрудников 19% компаний есть возможность посещать спортклубы за счет компании. Также по 7% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, оплачивают проезд на общественном транспорте и предоставляют льготные путевки.

6% компаний предоставляют право на беспроцентную ссуду, 3% — на оформление льготной ипотеки, а помощью юриста, психолога или финансиста могут пользоваться сотрудники только 1% компаний.

Ранее «Наш город» сообщал, что курьеры и упаковщики вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени. Спрос на них вырос в 3 и в 2.5 раза соответственно.

Читайте также:
В Тюмени нашлась вакансия с зарплатой 350 тысяч рублейВ Тюмени на одного безработного приходится 7 вакансийТюменским МЧС-никам запретят пользоваться iPhone на работе
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Работодатели#Вакансии#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37