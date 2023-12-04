Соцпакет для сотрудников: что предлагают тюменские работодатели кроме зарплаты?

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Специалисты сервиса SuperJob рассказали, что предлагают тюменские работодатели потенциальным сотрудникам.
Согласно данным исследования, каждый второй работодатель предлагает обучение за счет компании, корпоративные мероприятия и подарки на праздники. 37% работодателей оплачивают сотрудникам связь и интернет, 30% — помогают материально в трудных жизненных ситуациях.
Еще 30% работодателей дают сотрудникам возможность пользоваться услугами или приобретать продукцию компании со скидками. В 24% компаний работники питаются бесплатно или получают компенсацию на питание.
Сотрудники 21% компаний пользуются служебным транспортом, а полисы добровольного медицинского страхования и дополнительные дни отпуска предоставляют 19% организаций. Еще столько же работодателей предоставляют служебное жилье или компенсируют расходы на аренду.
У сотрудников 19% компаний есть возможность посещать спортклубы за счет компании. Также по 7% работодателей практикуют доплаты к отпускным выплатам, оплачивают проезд на общественном транспорте и предоставляют льготные путевки.
6% компаний предоставляют право на беспроцентную ссуду, 3% — на оформление льготной ипотеки, а помощью юриста, психолога или финансиста могут пользоваться сотрудники только 1% компаний.
Ранее «Наш город» сообщал, что курьеры и упаковщики вошли в список самых востребованных сотрудников Тюмени. Спрос на них вырос в 3 и в 2.5 раза соответственно.