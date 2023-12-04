Синоптики: 5 декабря Тюмень заметет снегом

Мести начнет ночью. Днем также прогнозируются снегопады с метелью. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -13С…-15С, днём -12С…-14С. На дорогах есть вероятность снежных заносов.