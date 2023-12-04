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Синоптики: 5 декабря Тюмень заметет снегом

Синоптики: 5 декабря Тюмень заметет снегом

4 декабря 2023, 11:02
Фото: 1MI
Во вторник, 5 декабря, на Тюмень обрушится очередной сильный снегопад с ураганным ветром.
«По данным Тюменского гидрометцентра 5 декабря 2023 года ожидаются неблагоприятные метеорологические явления (сильный снег)», — предупредили в администрации города.

Мести начнет ночью. Днем также прогнозируются снегопады с метелью. Ветер юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -13С…-15С, днём -12С…-14С. На дорогах есть вероятность снежных заносов.

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