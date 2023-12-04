Психолог рассказала, от каких подарков на Новый год лучше воздержаться

Выбирать подарки на праздники следует, отталкиваясь исключительно от предпочтений ваших близких, уверена специалист. Человека, который не любит сюрпризы, можно напрямую спросить, что бы он хотел получить в подарок. Кроме того, вы можете отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. При выборе подарка для девушки эксперт советует отдавать предпочтение парфюмерии и уходовой косметике, а молодому человеку можно преподнести стильный аксессуар.