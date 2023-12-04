Психолог рассказала, от каких подарков на Новый год лучше воздержаться

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Согласно мнению психолога, семейного психотерапевта Натальи Наумовой, людям, ведущим общий быт, не следует дарить друг другу на Новый год пылесосы, сковородки и утюги. Эксперт посоветовала выбирать такие презенты, которые подчеркивают заботу о человеке.
В интервью NEWS.ru Наумова рассказала, что вещи, которые используются в быту, можно просто приобрести для семьи. На Новый год не рекомендуется дарить подарки, напоминающие о текущих заботах. Это может вызвать у человека дополнительный стресс.
Выбирать подарки на праздники следует, отталкиваясь исключительно от предпочтений ваших близких, уверена специалист. Человека, который не любит сюрпризы, можно напрямую спросить, что бы он хотел получить в подарок. Кроме того, вы можете отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. При выборе подарка для девушки эксперт советует отдавать предпочтение парфюмерии и уходовой косметике, а молодому человеку можно преподнести стильный аксессуар.