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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Психолог рассказала, от каких подарков на Новый год лучше воздержаться

4 декабря 2023, 17:03
Психолог Наумова советует россиянам не дарить на Новогодние праздники бытовую технику и другие подарки, касающиеся ведения совместного хозяйства.

Согласно мнению психолога, семейного психотерапевта Натальи Наумовой, людям, ведущим общий быт, не следует дарить друг другу на Новый год пылесосы, сковородки и утюги. Эксперт посоветовала выбирать такие презенты, которые подчеркивают заботу о человеке.

В интервью NEWS.ru Наумова рассказала, что вещи, которые используются в быту, можно просто приобрести для семьи. На Новый год не рекомендуется дарить подарки, напоминающие о текущих заботах. Это может вызвать у человека дополнительный стресс.

Выбирать подарки на праздники следует, отталкиваясь исключительно от предпочтений ваших близких, уверена специалист. Человека, который не любит сюрпризы, можно напрямую спросить, что бы он хотел получить в подарок. Кроме того, вы можете отправиться за покупками вместе и приобрести желаемый презент. При выборе подарка для девушки эксперт советует отдавать предпочтение парфюмерии и уходовой косметике, а молодому человеку можно преподнести стильный аксессуар.

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