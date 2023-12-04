Приехали. Тюмень снова встала в мертвых пробках

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Стоит, по классической схеме, центр города и Московский тракт. Виной этому, в том числе, снег на дорогах.
— Первый раз, наверно, снег увидели в Тюмени. Срочно бьем по тормозам!!! — комментируют тюменцы.
На Московском тракте, между тем, добавили огонька к пробкам фуры. Они буксуют на подъеме, с трудом и спустя долгое время все-таки преодолевая его.
— Уважаемые фуры, объезжайте стороной этот подъем, из-за вас одних стоит весь город, — негодуют пользователи карт.
В час пик и после него загруженность тюменских дорог оценивалась в 9 баллов. Ближе к ночи обстановка улучшалась, но и поздним вечером промчаться по Тюмени свободно не получится.