Приехали. Тюмень снова встала в мертвых пробках

Тюмень в снежный вечер сковали многокилометровые пробки

«Куплю машину ближе к светофору», «Завтра до работы как раз доеду, к утру точно прорвусь» и еще множество похожих комментариев. Тюменцы этим вечером стоят в мертвых пробках по всему городу.

Сюжет Снег