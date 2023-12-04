nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Тюмень в снежный вечер сковали многокилометровые пробки

Приехали. Тюмень снова встала в мертвых пробках

4 декабря 2023, 16:11
Фото: 1MI

Тюмень в снежный вечер сковали многокилометровые пробки

«Куплю машину ближе к светофору», «Завтра до работы как раз доеду, к утру точно прорвусь» и еще множество похожих комментариев. Тюменцы этим вечером стоят в мертвых пробках по всему городу.
Сюжет
Снег

Стоит, по классической схеме, центр города и Московский тракт. Виной этому, в том числе, снег на дорогах.

— Первый раз, наверно, снег увидели в Тюмени. Срочно бьем по тормозам!!! — комментируют тюменцы.
Фото: nashgorod.ru

На Московском тракте, между тем, добавили огонька к пробкам фуры. Они буксуют на подъеме, с трудом и спустя долгое время все-таки преодолевая его.

— Уважаемые фуры, объезжайте стороной этот подъем, из-за вас одних стоит весь город, — негодуют пользователи карт.

В час пик и после него загруженность тюменских дорог оценивалась в 9 баллов. Ближе к ночи обстановка улучшалась, но и поздним вечером промчаться по Тюмени свободно не получится.

Читайте также:
Утром Тюмень сковали километровые пробкиСотни единиц техники и тысячи кубометров снега: власти отчитались об уборке ТюмениПоследствия снегопада: Тюмень парализовали 9-балльные пробки
#Тюмень#Пробки#Московский тракт#Снег#Инна Доровская#Фуры
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Сегодня, 09:26
Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
Сегодня, 13:15
В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова
Сегодня, 08:39
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Сегодня, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Сегодня, 09:54