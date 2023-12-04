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Published Сегодня, 08:35

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Дмитрий Губерниев вечером вылетит в Тюмень

«Пойти тренироваться?»: Дмитрий Губерниев вылетает в Тюмень

4 декабря 2023, 08:35
Фото: 1MI

Дмитрий Губерниев вечером вылетит в Тюмень

6 декабря в Тюмени в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону состоятся спринтерские гонки. Комментировать спортивное событие будет российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Сейчас он находится в Ханты-Мансийске, где проходил второй этап гонок.

«Самолет в Тюмень вечером! Пойти потренироваться? Или нет», — спрашивает Губерниев в своем Телеграм-канале «Реальный Губер».

Вопрос у него возник из-за прогноза погоды: в Ханты-Мансийске сейчас -28 градусов.

Фото: Реальный Губер / Телеграм

Некоторые подписчики начали отговаривать Губерниева: в такую погоду легко заболеть, чего не стоит делать перед запланированными в Тюмени гонками.

«Не надо, отдыхай», — пишет комментатор с ником Ev.

Другие же подписчики считают, что к комментированию спортивных мероприятий нужно и готовиться по-спортивному.

«Тренировка всегда важна. В любое время», — высказалась девушка с ником Diana Derevyagina.

Подписчики также считают, что нельзя упускать возможности потренироваться и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени, несмотря на то, что в обоих городах в ближайшие дни будет достаточно холодно.

Из-за морозов, которые ожидаются в конце недели, спринтерские гонки в Тюмени были перенесены с 9 на 6 декабря. Соревнования пройдут на территории «Жемчужины Сибири».

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Погода#Соревнования#Дмитрий Губерниев#Любовь Селезнева
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