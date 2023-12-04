«Пойти тренироваться?»: Дмитрий Губерниев вылетает в Тюмень

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Сейчас он находится в Ханты-Мансийске, где проходил второй этап гонок.
«Самолет в Тюмень вечером! Пойти потренироваться? Или нет», — спрашивает Губерниев в своем Телеграм-канале «Реальный Губер».
Вопрос у него возник из-за прогноза погоды: в Ханты-Мансийске сейчас -28 градусов.
Некоторые подписчики начали отговаривать Губерниева: в такую погоду легко заболеть, чего не стоит делать перед запланированными в Тюмени гонками.
«Не надо, отдыхай», — пишет комментатор с ником Ev.
Другие же подписчики считают, что к комментированию спортивных мероприятий нужно и готовиться по-спортивному.
«Тренировка всегда важна. В любое время», — высказалась девушка с ником Diana Derevyagina.
Подписчики также считают, что нельзя упускать возможности потренироваться и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени, несмотря на то, что в обоих городах в ближайшие дни будет достаточно холодно.
Из-за морозов, которые ожидаются в конце недели, спринтерские гонки в Тюмени были перенесены с 9 на 6 декабря. Соревнования пройдут на территории «Жемчужины Сибири».