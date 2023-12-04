«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Новый российский сериал, снятый при государственной поддержке, рассказывает о молодёжных группировках в Казани в 1970-х и 1980-х. По сюжету 14-летний школьник Андрей попадает в группировку «УКК», чтобы не быть «чушпаном». Эта история для современных подростков становится чем-то похожим на «Брата» режиссера Балобанова или «Бригаду» для детей и подростков 1990-2000-х годов. Однако, как отмечают многие критики, нравственности здесь намного меньше, зато деление районов на территории ОПГ, обилие насилия и разбивка людей на касты в обществе школьников присутствует в изобилии.
Раз действия сериала происходят в Татарстане, а потому неудивительно, что первые подростковые всплески «бандитской» деятельности заметили именно там. Молодые ребята начали повторять сюжет, показанный по телевизору и разбились на банды, устраивая «стрелки» и используя бандитский сленг. Последний, кстати, характеризует запрещенное в России движение «АУЕ», а потому неизвестно как и почему государство такой сериал выпустило вовсе.
Но самым пугающим стал случай произошедший накануне в Иркутске, один из подростков прогуливался по «чужому» району и уже заказывал такси домой, но к нему подошла группа ребят, один из которых пырнул подростка ножом. Молодой парень скончался на месте происшествия. Ходили слухи, что перед нанесением ножевого, один из нападавших использовал цитату из сериала: : «Ты с какого района, чушпан?».
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Однако силовики опровергли связь случившегося с сериалом.
«Информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — заявили в пресс-службе УМВД России по Иркутской области.
Однако сейчас многие политики, правоохранители, педагоги и психологи бьют тревогу, лгт убеждены, что сериал деструктивно сказывается на подростках и может привести к массовым стычкам среди новоявленных ОПГ. Известно, что письмо в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» направила омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее мнению, он может нарушать приказ президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — „казанского феномена“. Он формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме», — говорит Волынец.
С мнением детского омбудсмена Татарстана согласен и психолог Петр Зосимов, которого беспокоит популярность нашумевшего сериала.
«Это романтизация такого образа жизни в чистом виде. То, что должно считаться недопустимым, в этом сериале преподносится, как нечто благородное и правильное. Подростки в 12-16 лет очень впечатлительны и переживают непростой период. Понятное дело, что они не будут смотреть сериалы про то, как полезно образование и соблюдение закона, но подавать им чистую пропаганду бандитизма — это уж слишком, еще и с государственной подачи», — считает психолог.
Стоит отметить, что Тюмень былая эпоха бандитизма не обошла стороной. В городе, как и везде с 1988-го года начала расти преступность и к 1999-му она достигла пика. С 2002 по 2005 уровень регистрируемой преступности в области вырос на 62,7%. Доходило до того, что в центре города трое неизвестных похитили автомобиль вместе с главой города.
«Времена были тяжелыми. Люди старались лишний раз на улицу не выходить, если приблатненных знакомых на районе не было. Оружие у многие было, в том числе огнестрелы. Силовики тогда вообще ничего сделать не могли. Бандиты всех заставляли себя уважать, а сериал „Брат“ считался классикой и многие считали, что он пропагандирует правильные ценности», — рассказывает член одной из банд 1980-2000-х.
Сейчас, как сообщили «Нашему городу» в УМВД по Тюменской области, нет информации о том, что в городе имеются последователи сериала. Аналогичной информацией с изданием поделился и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«На данный момент нет информации о формировании на территории области таких групп подростков. Также нет пока информации о массовом влиянии на детей и подростков каких-либо информационных источников», — сообщил детский омбудсмен.
Однако, как отмечает учитель русского языка и литературы Полина Качанова, школьники активно обсуждают сериал и считают главных героев «крутыми».
«Пока, как я вижу, это все на уровне шуток. Часто слышу в коридорах сленговые выражения из сериала, но никто пока при мне не дрался. Хотя я опасаюсь того, что происходит за стенами школы, дети очень впечатлительные и их легко завлечь подобным», — говорит педагог.
Сами же тюменцы рассказывают, что пару раз сталкивались с вопросами от подростков в стиле: «С какого ты района?».
«На КПД это было, долго расспрашивали трое ребят, мол, чего я здесь делаю, но потом я спокойно ушел. Не факт что это из-за сериала, на КПД всегда так», — рассказал 17-летний Даниил Воронин.
Психологи же отмечают, что тюменские подростки в большинстве своем редко поддаются влиянием трендов и подобной пропаганды, а потому они не считают, что у нас в городе возможны бунты и столкновения среди молодежных ОПГ.
«Вспомнить последнее популярное в России течение „Редан“, тогда во многих городах и регионах были происшествия, однако у нас все прошло тихо. Я думаю, что и тут ничего жуткого не произойдет, максимум обойдется парой эпизодов, но массово подростки на такое не пойдут», — считает детский психолог Анна Александрова.
Как считают эксперты, будить лихо, пока оно тихо не стоит. И на данный момент, пока в городе нет намеков на зарождение банд и массовом влиянии сериала на детей нет необходимости в проведения профилактических мероприятий.
Однако в рамках классных часов, как считает специалист по развитию детей и подростков Ирина Гальченко, стоит рассказывать о том, как страшно жилось людям в те годы и почему банды не так благородны, как могут показаться на первый взгляд.
«Можно мимолетом показать детям, что это никакие не крутые гангстеры, а просто люди, которые боялись вести себя иначе. Ничего крутого в том, чтобы подчиняться „понятиям“ нет, наше общество уже давно ушло от этого», — считает специалист.
Однако стоит также отметить, что сериал только начал выходить и активно набирает аудиторию, а потому еще неизвестно, как ситуация может измениться за пару недель и пару сюжетных поворотов «Слова пацана».