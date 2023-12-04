«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала

Новый российский сериал, снятый при государственной поддержке, рассказывает о молодёжных группировках в Казани в 1970-х и 1980-х. По сюжету 14-летний школьник Андрей попадает в группировку «УКК», чтобы не быть «чушпаном». Эта история для современных подростков становится чем-то похожим на «Брата» режиссера Балобанова или «Бригаду» для детей и подростков 1990-2000-х годов. Однако, как отмечают многие критики, нравственности здесь намного меньше, зато деление районов на территории ОПГ, обилие насилия и разбивка людей на касты в обществе школьников присутствует в изобилии.