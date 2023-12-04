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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Для тюменцев составили график магнитных бурь на декабрь 2023 года.

«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени

4 декабря 2023, 09:26
Фото: 1MI
Для тюменцев составили график магнитных бурь на декабрь 2023 года.

Для тюменцев составили график магнитных бурь на декабрь 2023 года

Сейчас серия ноябрьских магнитных бурь заканчивается и магнитосфера постепенно успокаивается, однако долгого спокойствия ждать не стоит. Тюмень настигнет несколько мощных бурь в декабре, одна из них придется прямо на Новый год.

Магнитные бури в декабре 2023 года

В последнем месяце текущего года, по прогнозам специалистов, ожидается увеличение солнечной активности. Эксперты предсказывают, что декабрь может стать самым проблемным месяцем, так как ожидаются несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

С 1 по 10 декабря будет завершаться серия ноябрьских бурь, которые отличались особой силой. К 5 декабря геомагнитная обстановка окончательно успокоится и горожане смогут отдохнуть от мощных волн, излучаемых Солнцем. До 10 декабря обстановка будет оставаться спокойной и не превысит допустимых границ.

С 11 по 13 декабря ожидается новая серия геомагнитных возмущений, но они будут слабее ноябрьских — их сила не будет превышать 4 баллов, поэтому большинство людей не заметят никаких изменений в своем самочувствии.

С 14 по 16 декабря обстановка, по прогнозу снова будет спокойной, без особых вспышек и воздействия на тюменцев.

С 17 по 24 декабря начнется период солнечных вспышек, мощность которых может достигать 5 баллов. Солнечный шторм такой силы может вызвать дискомфорт у людей со слабым здоровьем и пониженным иммунитетом.

С 25 по 29 декабря тюменцы смогут насладиться предновогодним настроением, так как магнитосфера в этот период снова будет спокойной.

30 и 31 декабря ожидается еще геомагнитная буря силой в 5 баллов. Она начнется вечером 30 декабря и продлится весь день 31 декабря. Последствия этой солнечной бури будут ощущаться в Новый год. Она будет достаточно ощутимой, как для людей чувствительным к погоде, так и для тех, кто в период слабых бурь не ощущает изменений в состоянии здоровья.

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет, остается буря зафиксированная 23–24 апреля, которая в пике достигала G4, что сопоставимо с 8 баллами. Событий уровня G5 (9 баллов) не наблюдалось на Земле уже около 20 лет.

«Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года», — говорят эксперты.
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Воздействие магнитных бурь на технику и людей

Как отмечают ученые, во время магнитных бурь возможны проблемы со стабильностью напряжения, частичные разрушения энергетических систем и отключение защитных систем. Также бури чреваты ухудшением спутниковой навигации на несколько часов, отказом низкочастотной радионавигации, и полярными сияниями. Во время геомагнитных волнений может выходить из строя бытовая техника и рабочее оборудование. Особенно подвержена влиянию бурь техника подключенная к спутниковым коммуникациям.

Люди же в период магнитных бурь чаще всего испытывают головную боль, нарушения сна, слабость и нестабильность эмоционального состояния — тюменцы становятся беспокойными, раздражительными, склонными к депрессивным эпизодам. В особенности изменения замечают горожане чувствительные к погодным изменениям.

Так магнитные бури в ноябре негативно повлияли на работоспособность 78% россиян. По данным аналитиков «Авито. Работа», топ-5 симптомов, которые чаще всего чувствуют метеочувствительные люди в периоды магнитных бурь выглядит так:

  • головная боль — 64%,
  • усталость и апатия — 56%,
  • перепады давления — 43%,
  • проблемы со сном — 38%,
  • перепады настроения — 35%.
«Также тяжело магнитные бури переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы всегда рекомендуем следить за состоянием магнитного поля и в случае волений ограничить физически нагрузки и особенно внимательно прислушиваться к самочувствию. В случае ухудшений состояния здоровья стоит немедленно обратиться к врачу», — говорит врач-терапевт Никита Перминов.

Также всем тюменцам с метеочувствительностью рекомендуют воздержаться от усердных тренировок, жирной пищи, стрессовых ситуаций и конфликтов во время магнитных бурь, чтобы минимизировать последствия волнений на Солнце.

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