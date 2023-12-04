«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени

30 и 31 декабря ожидается еще геомагнитная буря силой в 5 баллов. Она начнется вечером 30 декабря и продлится весь день 31 декабря. Последствия этой солнечной бури будут ощущаться в Новый год. Она будет достаточно ощутимой, как для людей чувствительным к погоде, так и для тех, кто в период слабых бурь не ощущает изменений в состоянии здоровья.