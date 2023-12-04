«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В последнем месяце текущего года, по прогнозам специалистов, ожидается увеличение солнечной активности. Эксперты предсказывают, что декабрь может стать самым проблемным месяцем, так как ожидаются несколько периодов повышенной геомагнитной активности.
С 1 по 10 декабря будет завершаться серия ноябрьских бурь, которые отличались особой силой. К 5 декабря геомагнитная обстановка окончательно успокоится и горожане смогут отдохнуть от мощных волн, излучаемых Солнцем. До 10 декабря обстановка будет оставаться спокойной и не превысит допустимых границ.
С 11 по 13 декабря ожидается новая серия геомагнитных возмущений, но они будут слабее ноябрьских — их сила не будет превышать 4 баллов, поэтому большинство людей не заметят никаких изменений в своем самочувствии.
С 14 по 16 декабря обстановка, по прогнозу снова будет спокойной, без особых вспышек и воздействия на тюменцев.
С 17 по 24 декабря начнется период солнечных вспышек, мощность которых может достигать 5 баллов. Солнечный шторм такой силы может вызвать дискомфорт у людей со слабым здоровьем и пониженным иммунитетом.
С 25 по 29 декабря тюменцы смогут насладиться предновогодним настроением, так как магнитосфера в этот период снова будет спокойной.
30 и 31 декабря ожидается еще геомагнитная буря силой в 5 баллов. Она начнется вечером 30 декабря и продлится весь день 31 декабря. Последствия этой солнечной бури будут ощущаться в Новый год. Она будет достаточно ощутимой, как для людей чувствительным к погоде, так и для тех, кто в период слабых бурь не ощущает изменений в состоянии здоровья.
Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ отмечают, что рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет, остается буря зафиксированная 23–24 апреля, которая в пике достигала G4, что сопоставимо с 8 баллами. Событий уровня G5 (9 баллов) не наблюдалось на Земле уже около 20 лет.
«Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года», — говорят эксперты.
Как отмечают ученые, во время магнитных бурь возможны проблемы со стабильностью напряжения, частичные разрушения энергетических систем и отключение защитных систем. Также бури чреваты ухудшением спутниковой навигации на несколько часов, отказом низкочастотной радионавигации, и полярными сияниями. Во время геомагнитных волнений может выходить из строя бытовая техника и рабочее оборудование. Особенно подвержена влиянию бурь техника подключенная к спутниковым коммуникациям.
Люди же в период магнитных бурь чаще всего испытывают головную боль, нарушения сна, слабость и нестабильность эмоционального состояния — тюменцы становятся беспокойными, раздражительными, склонными к депрессивным эпизодам. В особенности изменения замечают горожане чувствительные к погодным изменениям.
Так магнитные бури в ноябре негативно повлияли на работоспособность 78% россиян. По данным аналитиков «Авито. Работа», топ-5 симптомов, которые чаще всего чувствуют метеочувствительные люди в периоды магнитных бурь выглядит так:
«Также тяжело магнитные бури переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы всегда рекомендуем следить за состоянием магнитного поля и в случае волений ограничить физически нагрузки и особенно внимательно прислушиваться к самочувствию. В случае ухудшений состояния здоровья стоит немедленно обратиться к врачу», — говорит врач-терапевт Никита Перминов.
Также всем тюменцам с метеочувствительностью рекомендуют воздержаться от усердных тренировок, жирной пищи, стрессовых ситуаций и конфликтов во время магнитных бурь, чтобы минимизировать последствия волнений на Солнце.