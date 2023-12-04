«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам женщины, последний раз она видела своего друга более 20 лет назад. На СВО он ушел добровольно около месяца назад.
«У него трагически погиб старший брат Влад в этом году в апреле месяце, месяц назад родная тётя от ковида, теперь он. Мама его не знает, как дальше жить, она осталась совсем одна. Она в Тобольске, а внуки все в Тюмени», - рассказала «Нашему городу» Елена.
Мама воспитывала Константина и его старшего брата одна, но смогла справиться: ее сын стал добрым, отзывчивым и воспитанным человеком. Кроме матери, у него остались две дочери.
Сейчас Елена постоянно находится на связи с его матерью и старается оповестить о гибели друга всех, с кем рос Константин.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб прапорщик из Тюменской области. Память Марата Баженова увековечили в Сладковском районном краеведческом музее.