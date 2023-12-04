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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Очередная похоронка пришла в Тюменскую область из зоны СВО.

«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска

4 декабря 2023, 09:54
Фото: 1MI
Очередная похоронка пришла в Тюменскую область из зоны СВО.

В зоне спецоперации погиб доброволец из Тобольска

В зоне спецоперации погиб 37-летний доброволец из Тобольска Константин Уткин. Об этом рассказала его подруга детства Елена Можегова.

По словам женщины, последний раз она видела своего друга более 20 лет назад. На СВО он ушел добровольно около месяца назад.

«У него трагически погиб старший брат Влад в этом году в апреле месяце, месяц назад родная тётя от ковида, теперь он. Мама его не знает, как дальше жить, она осталась совсем одна. Она в Тобольске, а внуки все в Тюмени», - рассказала «Нашему городу» Елена.
Фото: Елена Можегова / ВКонтакте

Мама воспитывала Константина и его старшего брата одна, но смогла справиться: ее сын стал добрым, отзывчивым и воспитанным человеком. Кроме матери, у него остались две дочери.

Сейчас Елена постоянно находится на связи с его матерью и старается оповестить о гибели друга всех, с кем рос Константин.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб прапорщик из Тюменской области. Память Марата Баженова увековечили в Сладковском районном краеведческом музее.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Погибшие#Бойцы#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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