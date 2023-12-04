Итоги дня в Тюмени: мэр отчитал дорожников, тоболяков пустили на лед, против Кадырова

Начало месяца пройдет относительно спокойно — в пределах нормы. С 10 декабря есть высокая вероятность неблагоприятных магнитных возмущений до 4 баллов. Но к концу декабря они постепенно будут набирать свою силу. Уже с 17 числа ожидается период солнечных вспышек, мощность которых может достигать 5 баллов. Солнечный шторм такой силы может вызвать дискомфорт у людей со слабым здоровьем и пониженным иммунитетом.