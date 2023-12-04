Итоги дня в Тюмени: мэр отчитал дорожников, тоболяков пустили на лед, против Кадырова

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Жителям Тобольска разрешили переходить Иртыш. Толщина льда в районе переправы Тобольск — Бекерево достигла 10 сантиметров.
В районе переправы установлены соответствующие информационные таблички. Двигаться по льду можно только по выставленным вешкам.
Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сделал замечание дорожным службам за некачественную уборку снега и применение антигололедных материалов.
«Когда у нас выпадает большое количество осадков в виде снега, необходимо привлекать дополнительную технику помимо той, которая заявлена в контракте. Вчера мы привлекли 30 самосвалов, объемы вывезенного снега говорят, что это дало свои результаты. Поэтому останавливаться не нужно — следует привлекать доптехнику», — отметил градоначальник.
Глава города также обратил внимание дорожников, что от снега должны очищаться и карманы у остановочных комплексов. Также он попросил прекратить сыпать реагенты «как попало».
Переехав в Тюмень Алёна сняла комнату у местной жительницы Елены, которая проживала с сожителем в своей квартире в доме №30 на Профсоюзной.
Но пожить спокойно у Алёны не получилось. Сожитель ее квартирной хозяйки Дмитрий Логунов оказался любителем выпить и подебоширить. Один из пьяных скандалов обернулся для женщин страшными побоями.
«Я слышала как он избивает Елену и как она просит вызвать скорую. Я не успела взять телефон, когда он ворвался ко мне в комнату, прижал собственным весом и, приложив нож к горлу, говорил, что сейчас перережет мне голову. Я не могла пошевелится потому что чувствовала лезвие у своей шеи. И сильный шок. Я лишилась дара речи. Затем он начал наносить удары по голове кулаками, по лицу и челюсти, я уворачивалась и прикрывалась руками, но он схватил меня за руку и не останавливался. В какой-то момент я почувствовала, что у меня откололся зуб», — вспоминает девушка.
Медики зафиксировали побои у обеих пострадавших. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Но он скрывается от полиции и женщины боятся, что он их найдет и покалечит еще больше.
По улицам Тюмени неизвестный мужчина разгуливал с плакатом, осуждающим главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам очевидцев, пикетчик был замечен в центральной части Тюмени.
«Нашему городу» удалось выяснить, что мужчину задержали. Официальных комментариев по данному инциденту полиция пока не делала.
Не успели тюменцы выдохнуть после череды магнитных бурь в ноябре, как на подходе уже очередная серия. По прогнозам, в декабре ожидается увеличение солнечной активности. Это значит, что Земля опять окажется во власти магнитного воздействия.
Начало месяца пройдет относительно спокойно — в пределах нормы. С 10 декабря есть высокая вероятность неблагоприятных магнитных возмущений до 4 баллов. Но к концу декабря они постепенно будут набирать свою силу. Уже с 17 числа ожидается период солнечных вспышек, мощность которых может достигать 5 баллов. Солнечный шторм такой силы может вызвать дискомфорт у людей со слабым здоровьем и пониженным иммунитетом.