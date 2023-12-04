nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Итоги дня в Тюмени: мэр отчитал дорожников, тоболяков пустили на лед, против Кадырова

Итоги дня в Тюмени: мэр отчитал дорожников, тоболяков пустили на лед, против Кадырова

4 декабря 2023, 16:24
Фото: 1MI
Дайджест событий за 4 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тобольске открыли пешеходную переправу по реке Иртыш

Жителям Тобольска разрешили переходить Иртыш. Толщина льда в районе переправы Тобольск — Бекерево достигла 10 сантиметров.

В районе переправы установлены соответствующие информационные таблички. Двигаться по льду можно только по выставленным вешкам.

«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Узнать подробнее

Руслан Кухарук отчитал тюменских дорожников за некачественную уборку снега

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сделал замечание дорожным службам за некачественную уборку снега и применение антигололедных материалов.

«Когда у нас выпадает большое количество осадков в виде снега, необходимо привлекать дополнительную технику помимо той, которая заявлена в контракте. Вчера мы привлекли 30 самосвалов, объемы вывезенного снега говорят, что это дало свои результаты. Поэтому останавливаться не нужно — следует привлекать доптехнику», — отметил градоначальник.

Глава города также обратил внимание дорожников, что от снега должны очищаться и карманы у остановочных комплексов. Также он попросил прекратить сыпать реагенты «как попало».

Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
Узнать подробнее

Тюменец жестоко избил сожительницу и ее квартирантку

Переехав в Тюмень Алёна сняла комнату у местной жительницы Елены, которая проживала с сожителем в своей квартире в доме №30 на Профсоюзной.

Но пожить спокойно у Алёны не получилось. Сожитель ее квартирной хозяйки Дмитрий Логунов оказался любителем выпить и подебоширить. Один из пьяных скандалов обернулся для женщин страшными побоями.

«Я слышала как он избивает Елену и как она просит вызвать скорую. Я не успела взять телефон, когда он ворвался ко мне в комнату, прижал собственным весом и, приложив нож к горлу, говорил, что сейчас перережет мне голову. Я не могла пошевелится потому что чувствовала лезвие у своей шеи. И сильный шок. Я лишилась дара речи. Затем он начал наносить удары по голове кулаками, по лицу и челюсти, я уворачивалась и прикрывалась руками, но он схватил меня за руку и не останавливался. В какой-то момент я почувствовала, что у меня откололся зуб», — вспоминает девушка.

Медики зафиксировали побои у обеих пострадавших. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Но он скрывается от полиции и женщины боятся, что он их найдет и покалечит еще больше.

Рекорд за рекордом: за неделю мошенники обманули 80 тюменцев
Узнать подробнее

В Тюмени замечен пикетчик с плакатом против Кадырова

По улицам Тюмени неизвестный мужчина разгуливал с плакатом, осуждающим главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам очевидцев, пикетчик был замечен в центральной части Тюмени.

«Нашему городу» удалось выяснить, что мужчину задержали. Официальных комментариев по данному инциденту полиция пока не делала.

В тобольской больнице ввели ограничения из-за гриппа и ОРВИ
Узнать подробнее

Декабрь для тюменцев обернется новой серией магнитных бурь

Не успели тюменцы выдохнуть после череды магнитных бурь в ноябре, как на подходе уже очередная серия. По прогнозам, в декабре ожидается увеличение солнечной активности. Это значит, что Земля опять окажется во власти магнитного воздействия.

Начало месяца пройдет относительно спокойно — в пределах нормы. С 10 декабря есть высокая вероятность неблагоприятных магнитных возмущений до 4 баллов. Но к концу декабря они постепенно будут набирать свою силу. Уже с 17 числа ожидается период солнечных вспышек, мощность которых может достигать 5 баллов. Солнечный шторм такой силы может вызвать дискомфорт у людей со слабым здоровьем и пониженным иммунитетом.

На 3-летнего ребенка в одном из домов в Абатском районе обрушился потолок
Узнать подробнее
Читайте также:
Приехали. Тюмень снова встала в мертвых пробкахТюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями автобусов и таксиТюменский правозащитник требует наказать Павла Дурова за разгул мошенников в telegram
#Ирина Швецова#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
Сегодня, 09:26
Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
Сегодня, 13:15
В Тюмени неизвестный вышел на улицу с плакатом, осуждающим Кадырова
Сегодня, 08:39
«Не надо сыпать реагенты где попало»: мэр Тюмени отчитал дорожников за уборку снега
Сегодня, 07:38
«Мама осталась совсем одна»: в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Тобольска
Сегодня, 09:54