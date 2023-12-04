Бизнес-делегация из Ганы заинтересовалась тюменским рапсовым маслом

Posted 4 декабря, 13:42
Published 4 декабря, 13:42
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Так, по данным Инвестиционного агентства Тюменской области, ганцы проявили интерес к местному рапсовому маслу. Накануне иностранцы посетили маслозавод в Заводоуковске, где их познакомили с технологиями производства. В случае заключения договора, экспортировать продукт из Тюмени будут контейнерными перевозками.
Также стороны намерены обсудить возможность обучения ганцев в тюменских вузах.
Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. В числе мер поддержки: организация бизнес-миссий в другие регионы и страны, участие в различных выставках, подписание соглашений с зарубежными партнерами. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.
Кроме того, в регионе уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».