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Posted 4 декабря, 13:42

Published 4 декабря, 13:42

Modified Сегодня, 20:19

Updated Сегодня, 20:19

Бизнес-делегация из Ганы заинтересовалась тюменским рапсовым маслом

Бизнес-делегация из Ганы заинтересовалась тюменским рапсовым маслом

4 декабря 2023, 13:42
Фото: nashgorod.ru
На Тюменский экспортный форум в числе других иностранных гостей присутствуют представители Ганы. Кроме участия в пленарных сессиях мероприятия, делегация из африканской страны активно изучает город и его бизнес-возможности.
Фото: Инвестиционное агентство ТО

Так, по данным Инвестиционного агентства Тюменской области, ганцы проявили интерес к местному рапсовому маслу. Накануне иностранцы посетили маслозавод в Заводоуковске, где их познакомили с технологиями производства. В случае заключения договора, экспортировать продукт из Тюмени будут контейнерными перевозками.

Также стороны намерены обсудить возможность обучения ганцев в тюменских вузах.

Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. В числе мер поддержки: организация бизнес-миссий в другие регионы и страны, участие в различных выставках, подписание соглашений с зарубежными партнерами. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.

Кроме того, в регионе уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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