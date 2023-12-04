Бизнес-делегация из Ганы заинтересовалась тюменским рапсовым маслом

Отметим, власти Тюменской области разными способами помогают местным производственным компаниям найти новые рынки для сбыта. В числе мер поддержки: организация бизнес-миссий в другие регионы и страны, участие в различных выставках, подписание соглашений с зарубежными партнерами. На сегодня свыше 300 тюменских предприятий уже экспортируют свои товары в Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, а также в страны Европы и даже в Северную Америку.