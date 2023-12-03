Жительница Тюмени, переехавшая в Израиль год назад, рассказала о жизни в этой стране

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Девушка выросла в небогатой семье — вещи приходилось донашивать за старшей сестрой, сладости родители покупали только по праздникам, поэтому стремление работать и получать хорошую зарплату появилось еще в юности.
Одним из важных событий, которое повлияло на ее выбор, стала поездка за границу в Турцию. Там она поняла, что хочет жить и работать в другой стране. Марина добилась своей цели — в 2021 году она поехала работать в Англию. По словам девушки, там было очень тяжело — она проработала полгода и вернулась обратно в Тюмень.
В 2022 году вновь поняла, что хочу опять поехать за границу — манил большой заработок.
«Снова возникли мысли о Великобритании. Но так сложилось, что поехала в Израиль. В интернете попалась реклама агентства, которое подбирает работу в этой стране. Я как раз пошла в отпуск и поняла, что это шанс, надо пробовать. На тот момент про страну я особо ничего не знала», — рассказывает Марина 72.RU.
По ее словам, опасений никаких не было. Работу нашла сама — в модельном агентстве. Заработная плата достойная — если перевести в телефоны, то на одну зарплату можно купить iPhone 15 и еще останется. Девушка отмечает, что денег, которые она зарабатывает, хватает на то, чтобы заплатить за квартиру, купить продукты и копить. Откладывать получается около 80% от зарплаты.
«Израиль — это страна, куда со всех уголков мира люди едут на заработки. Здесь много обманывают и есть воровство. За вещами надо внимательно следить. Еще одна из особенностей израильтян — они очень громкий народ. Так сильно кричат, когда разговаривают. Можно подумать, что они ругаются, но на самом деле это не так», — отмечает тюменка.
Марина отмечает, что жизнь в Израиле вовсе не безоблачная — осенью этого года в стране регулярно были обстрелы, многие люди потеряли работу, выросли цены на все. В стране девушку держит только хороший заработок.
«Мне очень в душу запала Англия. Очень сильно соскучилась по Лондону. Но в ближайшее время я вернусь в Тюмень. Сын очень сильно соскучился и ждет, поэтому еду обратно. Где буду работать в Тюмени, пока не знаю», — отмечает девушка.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменец, живущий в Израиле, рассказал о начале войны в октябре этого года между Израилем и Палестиной и настроениях в стране на тот момент.