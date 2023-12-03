Жительница Тюмени, переехавшая в Израиль год назад, рассказала о жизни в этой стране

Одним из важных событий, которое повлияло на ее выбор, стала поездка за границу в Турцию. Там она поняла, что хочет жить и работать в другой стране. Марина добилась своей цели — в 2021 году она поехала работать в Англию. По словам девушки, там было очень тяжело — она проработала полгода и вернулась обратно в Тюмень.