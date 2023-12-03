В Тюмени за два дня выпадет месячная норма осадков

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В понедельник, 4 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается умеренный снегопад — число осадков суммарно не превысит 2,7 мм. При этом резко похолодает — днем столбики термометров покажут -12…-14, но у же к вечеру температура воздуха опустится до -23. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 5 декабря,
В среду, 6 декабря, метеорологи прогнозируют похолодание до -22 днем и -28 в ночные часы. 7 и 8 декабря в областной столице ударят 30-градусные морозы — днем температура воздуха составит -30, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -33…-35.
Морозная погода сохранится до 13 декабря — днем с 9 по 12 декабря термометры будут показывать -24…-25, в ночные часы -28….-29.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за предстоящих морозов перенесли спринтерские гонки по биатлону с 9 декабря на 6 декабря.