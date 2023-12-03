В Тюмени за два дня выпадет месячная норма осадков

В понедельник, 4 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается умеренный снегопад — число осадков суммарно не превысит 2,7 мм. При этом резко похолодает — днем столбики термометров покажут -12…-14, но у же к вечеру температура воздуха опустится до -23. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 5 декабря,