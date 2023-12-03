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Updated Сегодня, 10:16

В Тюмени сократилось количество мужчин

В Тюмени сократилось количество мужчин

3 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
За последний год в областной столице численность представителей сильного пола уменьшилась на 10 тысяч человек, тогда как число женщин увеличилось на 36 тысяч.

В настоящее время в городе проживают 855,6 тысяч человек, из которых 427,3 тысячи женщин и 383,3 тысячи мужчин. При этом, самым населенным в Тюмени является Восточный округ — там проживает 258,1 тысяча человек.

Вторым по численности населения является Калининский округ — 219 тысяч человек. В Центральном и Ленинском округах проживают 195,5 и 182,4 тысячи человек соответственно, сообщили 72.RU в Тюменьстате.

Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшие три года, согласно прогнозам, Тюмень не станет городом-миллионником. К 2026 году, по предварительным данным, число жителей города возрастет до 894,9 тысяч.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Демография#Тюменьстат#Численность населения
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