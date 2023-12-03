В Тюмени сократилось количество мужчин

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В настоящее время в городе проживают 855,6 тысяч человек, из которых 427,3 тысячи женщин и 383,3 тысячи мужчин. При этом, самым населенным в Тюмени является Восточный округ — там проживает 258,1 тысяча человек.
Вторым по численности населения является Калининский округ — 219 тысяч человек. В Центральном и Ленинском округах проживают 195,5 и 182,4 тысячи человек соответственно, сообщили 72.RU в Тюменьстате.
Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшие три года, согласно прогнозам, Тюмень не станет городом-миллионником. К 2026 году, по предварительным данным, число жителей города возрастет до 894,9 тысяч.