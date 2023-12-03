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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Тюмени на борьбу со снегом вышли более 500 единиц техники

В Тюмени на борьбу со снегом вышли более 500 единиц техники

3 декабря 2023, 07:03
Фото: Тюмень — наш дом
В Тюмени на уборку снега сегодня вышли более 500 единиц техники. На улицах работает комбинированная дорожная машина, тракторы, погрузчики, самосвалы, дорожные рабочие.

По данным сервиса «Мониторинг уборки снега» борьба с последствиями снегопада ведется во всех районах областной столицы. Особое внимание уделено очистке от снега окружной дороги, Тобольского, Московского трактов, путепроводов Мельникайте, Пермякова, Челюскинцев.

Уборку снега проводят в несколько этапов. К первоочередным мероприятиям относится обработка противогололёдными материалами опасных участков трассы, сгребание и прометание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза. К мероприятиям второй очереди — вывоз снега и удаление снежно-ледового образования.

Отметим по прогнозам синоптиков, снегопады в областной столице сегодня ожидаются на протяжении всего дня. За сутки выпадет около 8,4 мм осадков. В понедельник, 4 декабря, метеорологи обещают небольшой снег.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Уборка#Уборка снега
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