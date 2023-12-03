В Тюмени на борьбу со снегом вышли более 500 единиц техники

Уборку снега проводят в несколько этапов. К первоочередным мероприятиям относится обработка противогололёдными материалами опасных участков трассы, сгребание и прометание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза. К мероприятиям второй очереди — вывоз снега и удаление снежно-ледового образования.