В Тюмени на борьбу со снегом вышли более 500 единиц техники

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По данным сервиса «Мониторинг уборки снега» борьба с последствиями снегопада ведется во всех районах областной столицы. Особое внимание уделено очистке от снега окружной дороги, Тобольского, Московского трактов, путепроводов Мельникайте, Пермякова, Челюскинцев.
Уборку снега проводят в несколько этапов. К первоочередным мероприятиям относится обработка противогололёдными материалами опасных участков трассы, сгребание и прометание снега, формирование снежного вала для последующего вывоза. К мероприятиям второй очереди — вывоз снега и удаление снежно-ледового образования.
Отметим по прогнозам синоптиков, снегопады в областной столице сегодня ожидаются на протяжении всего дня. За сутки выпадет около 8,4 мм осадков. В понедельник, 4 декабря, метеорологи обещают небольшой снег.