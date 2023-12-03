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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

На юге Тюменской области ожидаются снегопады и метель

В Тюмень пришли метель и снегопады. Ожидается похолодание до -25

3 декабря 2023, 03:55
Фото: 1MI

На юге Тюменской области ожидаются снегопады и метель

На юге Тюменской области сегодня, 3 декабря, ожидается морозная и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, в течение дня столбики термометров не поднимутся выше -10….-15, местами -2…-7, в утренние и ночные часы покажут -10…-15.

В течение дня ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. В Тюмени сегодня ожидаются снегопады, температура воздуха составит -9…-17, к ночи похолодает до -23.

В понедельник морозная погода, метели и снегопады сохранятся — днем ожидается 12…-17, местами до -22. В темное время суток температура воздуха составит -15….-25.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце следующей недели метеорологи обещают тюменцам 30-градусные морозы. Четверг и пятница, 7 и 8 декабря, станут самыми холодными днями предстоящей недели — ожидается понижение температуры воздуха до -26….-32.

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