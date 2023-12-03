В Тюмень пришли метель и снегопады. Ожидается похолодание до -25

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В течение дня ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. В Тюмени сегодня ожидаются снегопады, температура воздуха составит -9…-17, к ночи похолодает до -23.
В понедельник морозная погода, метели и снегопады сохранятся — днем ожидается 12…-17, местами до -22. В темное время суток температура воздуха составит -15….-25.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце следующей недели метеорологи обещают тюменцам 30-градусные морозы. Четверг и пятница, 7 и 8 декабря, станут самыми холодными днями предстоящей недели — ожидается понижение температуры воздуха до -26….-32.