В Тюмень пришли метель и снегопады. Ожидается похолодание до -25

В течение дня ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. В Тюмени сегодня ожидаются снегопады, температура воздуха составит -9…-17, к ночи похолодает до -23.