Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2024 году

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Published Сегодня, 05:58
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По словам экспертов, с финансовой точки зрения наиболее выгодными для отпуска являются те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2024 году — это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней).
По словам специалистов, при расчете зарплаты за отработанные дни месяца, оклад делят на количество рабочих дней и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе.
При расчете отпускных выясняют средний дневной заработок — СДЗ, общую сумму дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце).
«Средний дневной заработок считается по календарным дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет юрист эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.
К примеру, оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями — 700 тысяч. Если сотрудник возьмет в январе 2024 года пять дней отпуска с понедельника по пятницу (то есть, захватит исключительно рабочие дни), то его отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в июле, отпускные составят все те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей (это примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д).
«Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — отмечает Татьяна Нечаева.
И добавляет, что при планировании отпуска в 2024 году следует учитывать ряд факторов, в том числе график выплаты премий. По ее словам, в отпуск лучше идти после получения такой выплаты, поскольку тогда она будет учтена в расчёте и стоимость отпускного дня вырастет.
Еще одна хитрость при определении дат отпуска — включение выходные в отдых. Например, если взять отпуск с понедельника по пятницу и выйти на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если указать в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.
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