Тюменцам рассказали, когда выгоднее идти в отпуск в 2024 году

К примеру, оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями — 700 тысяч. Если сотрудник возьмет в январе 2024 года пять дней отпуска с понедельника по пятницу (то есть, захватит исключительно рабочие дни), то его отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в июле, отпускные составят все те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей (это примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д).