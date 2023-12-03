Тюменские власти заработали на платных парковках около 70 миллионов рублей

По данным администрации Тюмени, сегодня стоимость размещения автомобиля на платной парковке составляет от 25 до 35 рублей в зависимости от конкретной платной стоянки. При этом ежемесячно департамент дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с МКУ «Тюменьгортранс» ведет работу по выявлению наиболее и наименее загруженных зон. По результатам мониторинга принимается решение о повышении, либо понижении стоимости платы за машиноместо на конкретной парковке, пишет 72.RU.