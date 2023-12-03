Тюменские власти заработали на платных парковках около 70 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Для сравнения, в 2022 году город получил 44 миллиона рублей от работы платных парковок.
По данным администрации Тюмени, сегодня стоимость размещения автомобиля на платной парковке составляет от 25 до 35 рублей в зависимости от конкретной платной стоянки. При этом ежемесячно департамент дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с МКУ «Тюменьгортранс» ведет работу по выявлению наиболее и наименее загруженных зон. По результатам мониторинга принимается решение о повышении, либо понижении стоимости платы за машиноместо на конкретной парковке, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что на сегодняшний день в Тюмени работают более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца года на платный режим работы власти планируют перевести паркинги по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест.