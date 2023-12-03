Нарушения закона нет: ФАС прокомментировала повышение цен в тюменском аквапарке

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» анонсировал повышение цен в два раза в период новогодних каникул. С 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых.