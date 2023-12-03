Нарушения закона нет: ФАС прокомментировала повышение цен в тюменском аквапарке

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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«Тюменская компания „ЛетоЛето“ оказывает жителям региона услуги аквапарка и услуги СПА, которые относятся услугам в сфере отдыха и развлечений. Потребительский рынок Тюмени представлен значительным количеством поставщиков, оказывающих такие услуги. Кроме того, рынок развлекательных (досуговых) услуг к категории социально значимых товарных рынков не относится, поскольку приобретение данных услуг не обусловлено необходимостью удовлетворения жизненно важных потребностей человека», — пояснили РБК Тюмень в УФАС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» анонсировал повышение цен в два раза в период новогодних каникул. С 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых.
В настоящее время стоимость посещения аквапарка в будние дни стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), в выходные — 2300 и 2000 рублей соответственно.