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ФАС прокомментировала повышение цен в тюменском аквапарке

Нарушения закона нет: ФАС прокомментировала повышение цен в тюменском аквапарке

3 декабря 2023, 08:48
Фото: 2 ГИС

ФАС прокомментировала повышение цен в тюменском аквапарке

Тюменские антимонопольщики не увидели нарушения закона в повышении цен в аквапарке «ЛетоЛето» в период новогодних каникул. По данным ведомства, термальный курорт не является монополистом на рынке. Кроме того, законодательством регулирование цен в данной сфере не предусмотрено.
«Тюменская компания „ЛетоЛето“ оказывает жителям региона услуги аквапарка и услуги СПА, которые относятся услугам в сфере отдыха и развлечений. Потребительский рынок Тюмени представлен значительным количеством поставщиков, оказывающих такие услуги. Кроме того, рынок развлекательных (досуговых) услуг к категории социально значимых товарных рынков не относится, поскольку приобретение данных услуг не обусловлено необходимостью удовлетворения жизненно важных потребностей человека», — пояснили РБК Тюмень в УФАС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский аквапарк «ЛетоЛето» анонсировал повышение цен в два раза в период новогодних каникул. С 1 по 6 января стоимость отдыха в аквапарке или СПА продолжительностью до 5 часов составит 4100 рублей для детей от 5 лет и 4500 для взрослых.

В настоящее время стоимость посещения аквапарка в будние дни стоит 1500 для детей и 1900 для взрослых (до 5 часов), в выходные — 2300 и 2000 рублей соответственно.

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