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На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в массовой аварии погиб 1 человек

На тюменской трассе произошла массовая авария. Есть погибший

3 декабря 2023, 08:11
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в массовой аварии погиб 1 человек

Один человек погиб в массовом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня днем на 167-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В Тобольском районе столкнулись фура и три легковых автомобиля — две Kia и Ford.
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ДТП

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Kia, который при обгоне задел колесо попутной фуры, в результате чего большегруз опрокинулся на дороге. В аварии погиб водитель Ford — переднюю часть авто просто разорвало.

В настоящее время на месте происшествия частично ограничено движение –оно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

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