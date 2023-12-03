На тюменской трассе произошла массовая авария. Есть погибший

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в массовой аварии погиб 1 человек

Один человек погиб в массовом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня днем на 167-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В Тобольском районе столкнулись фура и три легковых автомобиля — две Kia и Ford.