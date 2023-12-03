На тюменской трассе произошла массовая авария. Есть погибший

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Kia, который при обгоне задел колесо попутной фуры, в результате чего большегруз опрокинулся на дороге. В аварии погиб водитель Ford — переднюю часть авто просто разорвало.
В настоящее время на месте происшествия частично ограничено движение –оно осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу около шести часов вечера на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск столкнулись два большегруза. В ДТП погибли два человека.