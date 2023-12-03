Итоги недели: прямая линия Моора, дефицитный бюджет и снегопад

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
29 ноября состоялась прямая линия губернатора Тюменской области с жителями региона. Продолжительность эфира составила 1 час 45 минут. Сегодня состоялась прямая линия губернатора Тюменской области с жителями региона. Губернатор ответил на треть поступивших обращений (в эфире прозвучало 47 вопросов (по ним пришло 671 обращение, это 34,3% от общего количества). Всего главе региона поступило порядка 1900 обращений.
Тарифы ЖКХ и ресурсоснабжение
Глава региона сообщил, что в Тюменской области подорожают тарифы на ЖКУ. Новые тарифы, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года, будут утверждены до 15 декабря. В среднем повышение составит около 10%.
«Жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, в части теплоснабжения из него за жителей оплачивается около 20%, в части водоснабжения — более 20%. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, мы оставляем эту часть затрат», — пояснил губернатор.
Еще один вопрос касался перебоев электроснабжения в дачных кооперативах Тюмени и Тюменского района. Проблема сложилась из-за бесконтрольного подключения к электричеству новых абонентов.
«Все очаги напряженности мы знаем, они на постоянном контроле. Это работа не одного года, но она будет продолжена. В январе состоится расширенная встреча с руководителем ресурсоснабжающей компании, на которой будут приняты ключевые решения по бесперебойному обеспечению электричеством жителей Тюмени и Тюменского района», — отметил губернатор.
Также Александр Моор рассказал о новой льготе для многодетных семей и планах по газификации.
Обмеление Туры
Александр Моор отметил, что в отношении Туры сложились чрезвычайные гидрометеорологические условия природного характера. Поэтому в мае этого года он ввел режим повышенной готовности, который позволяет решать вопрос с обмелением реки в правовом поле.
Глава региона отметил, что процесс понижения уровня в речной артерии временный и является следствием цикличности природных явлений. И подчеркнул, что в настоящее время технологических мощностей очистных сооружений для фильтрации воды хватает для того, чтобы качество воды было в пределах нормы, даже добытой с низких глубин.
Строительство соцобъектов
Более 55 новых медицинских учреждений построят и реконструируют в Тюменской области в течение ближайших трех лет. Губернатор Моор отметил, что до 2025 года в области возведут 38 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий. Новых поликлиники и амбулатории откроют в селе Луговом, поселках Новоторманский и Боровский. Также запланирован ремонт 13 медицинских заведений.
Кроме того, в ближайшие три года в регионе начнутся работы по строительству и проектированию 12 детских садов и 30 школ. Денежные средства в областной бюджет на эти цели уже заложены.
В конце минувшей неделе по реке Иртыш в Тобольске прекратил работу паром. Фактически жители левобережной части города оказались отрезаны от «большой земли», несмотря на то, что администрация города организовала между берегами реки железнодорожное сообщение.
Недовольные тоболяки записали видеообращение к городским властям с просьбой организовать сообщение по Иртышу. В итоге администрация Тобольска пошла навстречу жителям Левобережья, оставшимся без паромного сообщения. 29 ноября глава администрации Тобольска Максим Афанасьев сообщил, что дал поручение обеспечить работу воздушной подушки по расписанию парома для удобства людей. Воздушную подушку доставили в Тобольск из Увата.
В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что День города планируют перестать отмечать в последнее воскресенье июля. В администрации Тюмени пояснили, что предлагаемые изменения носят технический характер.
«Даты проведения праздничных мероприятий приводятся в соответствие с практикой, когда празднование проходит не только в выходные, но и в другие дни на неделе. Формат не меняется. Программа проведения после ее формирования по-прежнему будет доводиться до жителей», — заверили в мэрии.
Депутаты Тюменской городской думы почти единогласно приняли главный финансовый документ города на 2024 год и плановые периоды 2025–2026 годов. Доходная часть на следующий год запланирована в сумме 40,2 млрд рублей, расходная — 43,4 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 3,2 млрд рублей.
В бюджете предусмотрены средства на финансирование 21 муниципальной программы. В следующем году в городе продолжится строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, а также социальная поддержка семей.
В тюменских магазинах стоимость яиц преодолела психологическою отметку в 100 рублей. Сегодня в сетевых гипермаркетах средняя цена десятка яиц категории С1 начинается от 103-109 рублей. Отборные стоят не менее 120 рублей.
При этом, по данным Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюмени составляет 96,82 рубля. Такая информация указана в еженедельном отчете по мониторингу розничных цен на товары. Заметим, что рост цен на куриные яйца зарегистрирован во всех регионах России. В некоторых городах десяток яиц подорожал до 190 рублей. Ростом цен на социально значимый товар уже озадачились в Государственной Думе.
Депутаты обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением по сдерживанию цен на социально значимые товары первой необходимости. Предложения по стабилизации розничных цен планируют подготовить до середины января.
Между тем, тюменское УФАС начало проверку четырех птицефабрик региона из-за резкого повышения стоимости куриных яиц. Представители ведомства направили на предприятия запросы с требованием обосновать выросшие цены.
Добавим, что в Тюменской области за последний месяц выросли цены не только на яйца, но и ряд других товаров и услуг — в октябре цены на потребительские услуги в регионе увеличились в среднем на 1,7%, стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,8%.
В Тюмень в эти выходные пришли аномальные снегопады. Накануне в областной столице выпала половина месячной нормы — около 10%. Еще столько же в воскресенье днем. Несмотря на отчеты властей об уборке снега и выводу более 400 единиц техники на улицы города, жители Тюмени жалуются на заснеженные дороги.
Горожане отмечают, что с последствиями снегопада в городе никто не борется — дороги просто тонут в снегу, а у остановок образовались настоящие сугробы.
«Могли бы хоть центральные улицы почистить. Почему перестали своевременно следить за качеством уборки дорог?» — возмутились тюменцы.