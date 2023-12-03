Итоги недели: прямая линия Моора, дефицитный бюджет и снегопад

При этом, по данным Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюмени составляет 96,82 рубля. Такая информация указана в еженедельном отчете по мониторингу розничных цен на товары. Заметим, что рост цен на куриные яйца зарегистрирован во всех регионах России. В некоторых городах десяток яиц подорожал до 190 рублей. Ростом цен на социально значимый товар уже озадачились в Государственной Думе.