Город утонул в снегу: тюменцев возмутило качество уборки снега

Между тем, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отчитался в своем тг-канале, что сегодня утром на дороги областной столицы было выведено 413 единиц техники и 612 дорожных рабочих. Накануне с городских улиц было вывезено на полигон порядка 1200 снега.