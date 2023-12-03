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Updated Сегодня, 11:15

Жителей Тюмени возмутило качество уборки снега в городе

Город утонул в снегу: тюменцев возмутило качество уборки снега

3 декабря 2023, 10:34
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Жителей Тюмени возмутило качество уборки снега в городе

Горожане в социальных сетях высказывают свое недовольство и отмечают, что с последствиями снегопада в областной столице никто не борется.
Видео: ЧС Тюмень
«Всю ночь снег шёл. Время 12:00 — пройти и проехать невозможно! И ни одной единицы техники. Могли бы хоть центральные улицы почистить. Почему перестали своевременно следить за качеством уборки дорог?» — негодуют автовладельцы.
«Вы посмотрите, что делается возле остановок, весь снег сгребли к бордюрам, что к автобусу даже не подойти», — возмущаются пешеходы.
«Большинство уборочной техники отправили в подшефные города новых регионов. Им нужнее, я подозреваю. А мы, ну что мы, поноем и разойдёмся. Проверено», — отмечают тюменцы .

Между тем, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отчитался в своем тг-канале, что сегодня утром на дороги областной столицы было выведено 413 единиц техники и 612 дорожных рабочих. Накануне с городских улиц было вывезено на полигон порядка 1200 снега.

«За несколько часов в городе выпало почти 50% месячной нормы осадков. За прошедшую ночь зафиксировано более 10 мм, днем прогнозируется еще столько же. Утром провёл заседание оперативного штаба. Поставил задачу привлечь дополнительно технику днем и в ночную смену», — отметил Руслан Кухарук.

По данным сервиса «Мониторинг уборки снега», в настоящее время последствия снегопада в Тюмени устраняют 512 единиц техники.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам синоптиков, снегопад в Тюмени продолжится до конца суток воскресенья. В понедельник осадки будут менее интенсивны.

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