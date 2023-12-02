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Жители Югры распродают свое жилье ради покупки дешевых домов в Тюмени

Жители Югры распродают свое жилье ради покупки дешевых домов в Тюмени

2 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI
Югорчане начали распродавать свою недвижимость в округе ради покупки загородных домов в Тюмени. По словам представителей агентств недвижимости, данная тенденция обусловлена более низкими ценами на дома в тюменском регионе и высоким уровнем комфорта.
«Многие жители ХМАО сегодня переезжают в Тюмень. При этом стараются приобретать не квартиры, а дома — они дешевле за счет льготных ипотек», — сообщил Ура.Ру риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Планирующие переезд югорчане данную информации подтверждают.

«Денег от продажи квартиры в ХМАО на жилье в новостройке в Тюмени почти хватает, но нужна доплата. Вариант построить дом выгоднее. Цена в чем-то даже дешевле, но уровень комфорта выше. И даже проще получается отчасти, потому что дом уже с отделкой. Кроме того, застройщиков больше, чем в Югре, есть из чего выбрать», — отмечают северяне.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские застройщики стали строить больше жилья эконом-класса. За последний год доля такой недвижимости на рынке возросла на 12,4% и сегодня составляет75,3%.

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