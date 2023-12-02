В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос

По информации администрации города, проектная документация по проведению работ по расширению автодороги уже подготовлена. В рамках реконструкции запланировано обустроить, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию и т. д. Правда, когда будет реализован проект пока неизвестно, пишет 72.RU.