В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По информации администрации города, проектная документация по проведению работ по расширению автодороги уже подготовлена. В рамках реконструкции запланировано обустроить, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию и т. д. Правда, когда будет реализован проект пока неизвестно, пишет 72.RU.
Заметим, что в конце октября в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что в ближайшее время работы по расширению Старотобольского тракта не планируются.