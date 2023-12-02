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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос

В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос

2 декабря 2023, 12:38
Фото: 1MI
Тюменские власти планируют расширить Старотобольский тракт до четырех полос. Реконструкцию проведут на участке трассы от улицы Республики до границы Тюмени.

По информации администрации города, проектная документация по проведению работ по расширению автодороги уже подготовлена. В рамках реконструкции запланировано обустроить, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию и т. д. Правда, когда будет реализован проект пока неизвестно, пишет 72.RU.

Заметим, что в конце октября в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что в ближайшее время работы по расширению Старотобольского тракта не планируются.

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