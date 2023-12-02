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Бастрыкина возмутила ситуация с аварийным домом в Тюмени

«В чем причина волокиты»: Бастрыкина возмутила ситуация с аварийным домом в Тюмени

2 декабря 2023, 11:23
Фото: 1MI

Бастрыкина возмутила ситуация с аварийным домом в Тюмени

Глава Следственного комитата России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по факту нарушения прав жителей дома по улице Индустриальной, а также объяснить причины волокиты.
«В здании, 1960 года постройки, имеются многочисленные технические повреждения, в том числе протечки систем водоотведения и водоснабжения, неисправна электропроводка, обваливается кирпичная кладка фасада. Граждане, среди которых инвалиды, несовершеннолетние и пенсионеры, вынуждены проживать в небезопасных условиях», — сообщили в информационном центре СУ СК России.

Отметим, еще в марте этого года в отношении чиновников администрации Тюмени возбудили уголовное дело в связи с тем, что они нарушили права жителей многоквартирного дома. Дом на улице Индустриальной, 47, чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания. Более того, вместо расселения жильцов здесь планировали провести ремонтные работы. В частности, в августе этого года служба техконтроля требовала провести сантехнические работы.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Следственный комитет#Новости тюмени#Аварийное жилье#Александр Бастрыкин
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