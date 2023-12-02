«В чем причина волокиты»: Бастрыкина возмутила ситуация с аварийным домом в Тюмени

Отметим, еще в марте этого года в отношении чиновников администрации Тюмени возбудили уголовное дело в связи с тем, что они нарушили права жителей многоквартирного дома. Дом на улице Индустриальной, 47, чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания. Более того, вместо расселения жильцов здесь планировали провести ремонтные работы. В частности, в августе этого года служба техконтроля требовала провести сантехнические работы.