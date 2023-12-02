Тюменскую трассу перекроют сегодня ночью

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Данная мера связана с проведением монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением.
На закрытом участке трассы за безопасностью движения будут следить инспекторы ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что с сегодняшнего дня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск введено ограничение скорости до 90 километров в час. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.