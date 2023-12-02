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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Федеральную трассу Тюмень — Омск перекроют сегодня ночью

Тюменскую трассу перекроют сегодня ночью

2 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI

Федеральную трассу Тюмень — Омск перекроют сегодня ночью

Временный запрет на движение транспортных средств будет введен с 23:30 до 00:00 на 71-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе.

Данная мера связана с проведением монтажных работ по установке элементов опорных конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением.

На закрытом участке трассы за безопасностью движения будут следить инспекторы ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что с сегодняшнего дня на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск введено ограничение скорости до 90 километров в час. Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

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