Тюменские таксисты отказываются от невыгодных заказов

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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«У водителей всегда есть возможность отказаться от заказа. Но если он сделает это в приложении, то система понизит ему рейтинг. Слишком низкий рейтинг грозит блокировкой доступа к работе с программой. А если таксист, получивший заявку, включает авиарежим, то заказ автоматически передается другому водителю. При этом, рейтинг у водителя не понижается», — пояснил Ура. Ру владелец одного из тюменских таксопарков.
По его словам, в последнее время случаи отказов от заказов происходят все чаще.
Ранее «Наш Город» писал, что водители служб такси этой осенью вошли в перечень самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Сегодня размер среднемесячного заработка таксистов в Тюмени достигает 120 тысяч рублей.