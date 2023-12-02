Тюменские таксисты отказываются от невыгодных заказов

Тюменские таксисты отказываются выполнять заказы, которые им не нравятся

В Тюмени водители службы такси «Яндекс.Go» нашли новый способ отказа от невыгодных заказов. Сотрудники таксофирмы включают на своих телефонах режим авиаполета и таким образом при отказе от заказа не теряют рейтинг в приложении агрегатора.