Принял удары дрона на себя: в зоне СВО погиб тюменский прапорщик

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В зале Славы выставлены личные вещи героя, имеется запись его биографии. Об этом сообщили в тюменском отделении фонда «Защитники Отечества».
Марат Баженов родился в селе Булаевский Возвышенского района Северо-Казахстанской области Казахстан. Позже он переехал в деревню Майка Сладковского района, где окончил школу. Весной 1994 года был призван на срочную службу. Служил в танковых войсках в Елани Свердловской области, далее — в Чебаркуле Челябинской области.
Первый боевой опыт тюменец получил во время службы на Северном Кавказе — там он был серьезно ранен. Однако после лечения в госпитале принял решение связать свою судьбу с армией.
В 1996 году поступил в школу прапорщиков в Санкт-Петербурге. Позже служил в военкомате, в подразделениях вневедомственной охраны, частных охранных предприятиях, конвойной службе в Омской и Тюменской областях.
В августе 2022 года Марат Баженов заключил контракт и в составе именного батальона «Тобол» отправился в зону специальной военной операции. Был старшиной понтонно-сапёрной роты.
Смертельное ранения боец получил 7 июля 2023 года во время выполнения боевого задания. Отряд Баженова, проведя разминирование, разделившись на две группы, возвращались к месту дислокации. Баженов, заметив беспилотный летательный аппарат, совместно с напарником приняли решение отвести внимание дрона на себя, в результате чего попали под минометный обстрел. Они оба погибли, но ценой своих жизней они спасли боевых товарищей.
Церемония прощания и похороны Марата Баженова состоялись в июле этого года в Сладковском района. Военного похоронили со всеми военными почестями. Родным погибшего бойца вручили Орден мужества.