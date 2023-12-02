Принял удары дрона на себя: в зоне СВО погиб тюменский прапорщик

Смертельное ранения боец получил 7 июля 2023 года во время выполнения боевого задания. Отряд Баженова, проведя разминирование, разделившись на две группы, возвращались к месту дислокации. Баженов, заметив беспилотный летательный аппарат, совместно с напарником приняли решение отвести внимание дрона на себя, в результате чего попали под минометный обстрел. Они оба погибли, но ценой своих жизней они спасли боевых товарищей.