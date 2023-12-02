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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

2 декабря 2023, 16:07
Фото: 1MI
Жесткая авария произошла в субботу вечером на 371-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Здесь столкнулись два большегруза.
Сюжет
ДТП

По данным ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В ДТП погибли два человека.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение транспортных средств частично ограничено, введен реверс.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария. На 153-м километр автодороги столкнулись два легковых автомобиля и фура. В ДТП погиб один человек.

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