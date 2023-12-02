На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По данным ГИБДД по Тюменской области, один из водителей выехал на встречную полосу движения. В ДТП погибли два человека.
В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Движение транспортных средств частично ограничено, введен реверс.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария. На 153-м километр автодороги столкнулись два легковых автомобиля и фура. В ДТП погиб один человек.