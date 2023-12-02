Лыжники Большунов и Фалеева стали лучшими в спринте на втором этапе Кубка России

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Среди женщин лучший результат продемонстрировала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева. Второе место заняла Алёна Баранова (Москва/Томская область), на третьем расположилась еще одна спортсменка из Санкт-Петербург Евгения Крупицкая. Представительница Тюмени Елизавета Пантрина заняла четвертую полицию.
Среди мужчин победителем спринта стал Александр Большунов (Архангельская область). На втором и третьем местах расположились Сергей Ардашев (Республика Татарстан) и Александр Терентьев (Архангельская область/Ненецкий АО), сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне победу в гонке свободным стилем среди мужчин завоевал Александр Большунов, среди женщин «золото» досталось Веронике Степановой (Архангельская область/Камчатский край).