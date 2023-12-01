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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Жителям тобольского Левобережья подвезли молочку, яйца и колбасу

Жителям тобольского Левобережья подвезли молочку, яйца и колбасу

1 декабря 2023, 17:18
Фото: Midjourney
Жителям Левобережья Тобольска, оставшимся без транспортного сообщения с городом, организована доставка продуктов первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе тобольской мэрии.
Фото: администрация города Тобольска/ВКонтакте

Накануне на левый берег Иртыша привезли свыше 100 кг молочной продукции и яйца. Сегодня, 1 декабря, — хлеб, молоко и колбасу.

Также власти регулярно мониторят запасы местных магазинов продуктов, которые входят в перечень первой необходимости. Это мясо, курятина, сливочное и растительное масло, молоко, сахар, соль, мука, хлеб, крупы.

«Товарных запасов достаточно для обеспечения населения. Предприниматели завозят продукты в ежедневном режиме, хлеб завозится по стандартному графику, действующему в летний и зимний периоды, — понедельник, среда, пятница. Цены, если и отличаются от средних по городу, то незначительно», — пояснили в администрации города.

Напомним, проблемы у тоболяков, проживающих на левом берегу Иртыша, начались после того, как был убран паром. Без переправы жители Левобережья не могли попасть на работу и обратно. Только когда ситуация приобрела широкий общественный резонанс власти города нашли воздушную подушку, а глава региона пообещал выделить Тобольску деньги на закупку собственного судна.

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#Общество#Ирина Швецова#Тобольск#Переправа#Переправа через реку
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