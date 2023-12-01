Жителям тобольского Левобережья подвезли молочку, яйца и колбасу

Напомним, проблемы у тоболяков, проживающих на левом берегу Иртыша, начались после того, как был убран паром. Без переправы жители Левобережья не могли попасть на работу и обратно. Только когда ситуация приобрела широкий общественный резонанс власти города нашли воздушную подушку, а глава региона пообещал выделить Тобольску деньги на закупку собственного судна.