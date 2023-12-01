В Тюменской области задержали мужчину, пытавшегося убить свою жену

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Жителя деревни Якуши Тюменского района обвиняют в покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.
По версии следствия, пьяный 41-летний мужчина повздорил со своей супругой и в ходе ссоры схватился за нож, которым нанес ей как минимум четыре удара в область лица и шеи. Довести дело до конца он не смог, так как женщина активно сопротивлялась, а позже ей оказали помощь медики.
Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент опрашиваются очевидцы. Сейчас тюменец задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее «Наш Город» сообщал, что пенсионера из Тобольска обвиняют в убийстве жены. Мужчина нанес супруге как минимум 27 ударов ножом.