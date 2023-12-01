В Тюменской области задержали мужчину, пытавшегося убить свою жену

По версии следствия, пьяный 41-летний мужчина повздорил со своей супругой и в ходе ссоры схватился за нож, которым нанес ей как минимум четыре удара в область лица и шеи. Довести дело до конца он не смог, так как женщина активно сопротивлялась, а позже ей оказали помощь медики.