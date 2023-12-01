nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Тюменца обвиняют в покушении на убийство своей жены

В Тюменской области задержали мужчину, пытавшегося убить свою жену

1 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

Тюменца обвиняют в покушении на убийство своей жены

Пьяный тюменец поссорился со своей супругой и схватился за нож. Довести дело до конца у него не получилось.

Жителя деревни Якуши Тюменского района обвиняют в покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

По версии следствия, пьяный 41-летний мужчина повздорил со своей супругой и в ходе ссоры схватился за нож, которым нанес ей как минимум четыре удара в область лица и шеи. Довести дело до конца он не смог, так как женщина активно сопротивлялась, а позже ей оказали помощь медики.

Следователи осмотрели место происшествия, на данный момент опрашиваются очевидцы. Сейчас тюменец задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее «Наш Город» сообщал, что пенсионера из Тобольска обвиняют в убийстве жены. Мужчина нанес супруге как минимум 27 ударов ножом.

«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину
Узнать подробнее
Читайте также:
Слишком шумный тюменец во время застолья получил от приятеля нож в бедроТюменец ударил соседа ножом за приглашение выпить алкогольЗачем слова, когда есть нож: тюменец покалечил женщину из-за неприязни
#Происшествия#Тюменская область#Нож#Ножевое ранение#Новости тюмени#Тюменцы#Конфликт#Покушение на убийство#Конфликты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
Сегодня, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
Сегодня, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
Сегодня, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
Сегодня, 03:33
Магнит для маргиналов. Как живет полузаброшенная пятиэтажка на Харьковской в Тюмени?
30 ноября, 14:08