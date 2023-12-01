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Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Тюменской области ожидается рекордное подорожание газа

В Тюменской области ожидается рекордное подорожание газа

1 декабря 2023, 13:11
Фото: 1MI
Правительство Тюменской области планирует повысить предельные тарифы на бытовой газ для населения. Тарифы на ресурс изменятся в следующем году.

Процент подорожания на природный газ указан в проекте постановления, разработанного региональным департаментом тарифной политики, пишет УРА.ру.

«По предварительному расчету, с учетом увеличения оптовой цены на газ, розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2024 года увеличится на 10,13%», — сказано в документе.

С учетом этого, цена за тысячу кубометров газа для тюменцев вырастет на более чем 600 рублей и составит примерно 6750 рублей.

Проект постановления будет принят после прохождения экспертизы.

Ранее губернатор Тюменской области рассказал жителям региона насколько подорожают тарифы ЖКУ в следующем году и почему сельчане платят за комуналку больше, чем горожане.

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