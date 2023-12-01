В Тюменской области ожидается рекордное подорожание газа

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Процент подорожания на природный газ указан в проекте постановления, разработанного региональным департаментом тарифной политики, пишет УРА.ру.
«По предварительному расчету, с учетом увеличения оптовой цены на газ, розничная цена на газ, реализуемый населению, с 1 июля 2024 года увеличится на 10,13%», — сказано в документе.
С учетом этого, цена за тысячу кубометров газа для тюменцев вырастет на более чем 600 рублей и составит примерно 6750 рублей.
Проект постановления будет принят после прохождения экспертизы.
Ранее губернатор Тюменской области рассказал жителям региона насколько подорожают тарифы ЖКУ в следующем году и почему сельчане платят за комуналку больше, чем горожане.