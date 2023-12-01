В Тюменской области лекарства подорожали на 6,2% с начала года

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По данным Тюменьстата, больше всего с начала года подорожали обезболивающие препараты, лекарства для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и витаминные комплексы.
«Наибольший рост цен зафиксирован на аллохол (50 таблеток) — 24,1%. Корвалол 25 мл подорожал на 21,7%; блистер из 10 таблеток актированного угля — на 13%; нимесулид 100 мг — на 7,5%, поливитамины — на 7,4%», — пишет «Тюменская линия».
Также в статистику попали три препарата, которые за это время стали продаваться дешевле — от 0,3% до 3,7%. Это валидол, эргоферон и мазь левомеколь.