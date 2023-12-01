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Updated Сегодня, 10:24

В Тюменской области лекарства подорожали на 6,2% с начала года

В Тюменской области лекарства подорожали на 6,2% с начала года

1 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI
За последние одиннадцать месяцев в Тюменской области лекарства подорожали в среднем на 6,2%. Исключение составили жизненно необходимые и важнейшие медикаменты, цены на которые регулируются государством.

По данным Тюменьстата, больше всего с начала года подорожали обезболивающие препараты, лекарства для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и витаминные комплексы.

«Наибольший рост цен зафиксирован на аллохол (50 таблеток) — 24,1%. Корвалол 25 мл подорожал на 21,7%; блистер из 10 таблеток актированного угля — на 13%; нимесулид 100 мг — на 7,5%, поливитамины — на 7,4%», — пишет «Тюменская линия».

Также в статистику попали три препарата, которые за это время стали продаваться дешевле — от 0,3% до 3,7%. Это валидол, эргоферон и мазь левомеколь.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Лекарства
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