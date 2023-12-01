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Updated Сегодня, 12:41

В тюменском селе съехал в кювет ВАЗ с двумя подростками и 24-летним бесправником

В тюменском селе съехал в кювет ВАЗ с двумя подростками и 24-летним бесправником

1 декабря 2023, 12:37
Фото: 1MI
Сегодня, 1 декабря, в селе Чикча Тюменского района съехал в кювет ВАЗ 2107. В автомобиле в этот момент находились двое подростков и один взрослый, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Тюменской области

Происшествие случилось в дневное время на улице Альфии Аминовой. Автомобиль в ГИБДД не зарегистрирован. Кто именно из молодых людей находился за рулем пока не известно.

«В „семерке“ находились 14-летний и 16-летний подростки и 24-летний молодой человек. Кто из них был за рулём, предстоит выяснить автоинспекторам. Водительских прав ни один из них не имеет», — пояснили в ведомстве.

Все трое в ДТП получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Опасное вождение#Вождение
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