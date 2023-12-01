В тюменском селе съехал в кювет ВАЗ с двумя подростками и 24-летним бесправником

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Происшествие случилось в дневное время на улице Альфии Аминовой. Автомобиль в ГИБДД не зарегистрирован. Кто именно из молодых людей находился за рулем пока не известно.
«В „семерке“ находились 14-летний и 16-летний подростки и 24-летний молодой человек. Кто из них был за рулём, предстоит выяснить автоинспекторам. Водительских прав ни один из них не имеет», — пояснили в ведомстве.
Все трое в ДТП получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.