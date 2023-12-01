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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

В зоне СВО погиб молодой связист из тюменского села

В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом

1 декабря 2023, 09:37
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб молодой связист из тюменского села

В селе Средние Чирки Голышмановского района простились с погибшим на спецоперации молодым человеком. 22-летний Григорий Сац ушел на СВО по мобилизации и служил в батальоне «Ермак».

Последний раз близкие видели его летом, когда он приезжал в отпуск. В августе боец отправился в командировку и пропал. Родные искали и ждали вестей несколько месяцев, но осенью им сообщили о его смерти.

Фото: Среднечирковская сельская администрация / ВКонтакте
«Наш земляк Сац Григорий Александрович прожил короткую, но достойную жизнь. Героями не рождаются, героями становятся. Наша задача и наш долг — сохранить память о Григории. Жители Среднечирковской территории будут всегда гордиться нашими воинами-земляками», — пишут в группе Среднечирковской сельской администрации.

В администрации Голышмановского района рассказали, что Григорий из многодетной семьи. Летом он женился, но детей завести не успел. Молодой человек служил в армии, где был связистом. Простились с молодым человеком 28 ноября на кладбище в селе Средние Чирки.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области простились с жителем села Коктюль Юрием Поповым. 27-летний тюменец принимал участие в спецоперации с октября прошлого года.

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