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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Тюмени изменится маршрут автобуса №21 «Центральный рынок — Андреевская»

В Тюмени со 2 декабря изменится маршрут автобуса №21. СХЕМА

1 декабря 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Тюмени изменится маршрут автобуса №21 «Центральный рынок — Андреевская»

Со 2 декабря в Тюмени два автобуса №21 «Центральный рынок — Андреевская» начнут ездить по измененной схеме. Другие четыре будут выполнять рейсы по привычному маршруту.
Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

«Два автобуса будут двигаться по улицам: Трактовая, Московская, Мира, Парковая и Лиственная, в прямом и обратном направлениях. В схеме появятся остановочные пункты „ул. Трактовая (д. Дербыши)“, „ул. Московская (д. Дербыши)“, „ул. Мира (д. Дербыши)“, „ул. Парковая“», — сказано в объявлении МКУ «Тюменьгортранс».

Изменение в маршруте внесены в схему. Также посмотреть расписание общественного транспорта и движение автобуса в реальном времени можно в приложении Транспорт 72 или на сайте tgt72.ru.

Ранее для «Нашего города» тюменский актер дубляжа записал видео с объявлением о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

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#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени#Расписание
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