В Тюмени со 2 декабря изменится маршрут автобуса №21. СХЕМА

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«Два автобуса будут двигаться по улицам: Трактовая, Московская, Мира, Парковая и Лиственная, в прямом и обратном направлениях. В схеме появятся остановочные пункты „ул. Трактовая (д. Дербыши)“, „ул. Московская (д. Дербыши)“, „ул. Мира (д. Дербыши)“, „ул. Парковая“», — сказано в объявлении МКУ «Тюменьгортранс».
Изменение в маршруте внесены в схему. Также посмотреть расписание общественного транспорта и движение автобуса в реальном времени можно в приложении Транспорт 72 или на сайте tgt72.ru.
Ранее для «Нашего города» тюменский актер дубляжа записал видео с объявлением о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.