В Совкомбанке готовятся к проведению IPO на Московской бирже

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что отвечает рыночной капитализации Совкомбанка в объеме от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства направят на финансирование дальнейшего развития бизнеса. Цену IPO установят по решению наблюдательного совета банка по результатам завершения периода сбора заявок. Следует принять во внимание, что действующие акционеры не будут продавать свои акции. Об этом сообщает Interfax.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев напомнил, что за 20 лет своей работы Совкомбанк смог из небольшого регионального банка с единственным отделением вырасти в мощную финансовую группу России, которая располагает активами в размере более двух триллионов рублей и офисами в тысяче городов страны.
«Совкомбанк — это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России», — отметил Гусев. Он также добавил, что главные акционеры организации непосредственно участвуют в операционном управлении бизнесом. Именно вовлеченность акционеров, по словам Гусева, повышает гибкость и скорость принятия основных решений, способствуя формированию особой предпринимательской культуры, нацеленной на рост и лидерство.
По словам председателя правления Совкомбанка, IPO представляет собой закономерный шаг в развитии компании, который обеспечит дополнительную мотивацию для сотрудников, а также создаст дополнительные возможности для осуществления дальнейших M&A-сделок.