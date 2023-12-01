В Совкомбанке готовятся к проведению IPO на Московской бирже

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рубля за одну акцию, что отвечает рыночной капитализации Совкомбанка в объеме от 200 миллиардов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства направят на финансирование дальнейшего развития бизнеса. Цену IPO установят по решению наблюдательного совета банка по результатам завершения периода сбора заявок. Следует принять во внимание, что действующие акционеры не будут продавать свои акции. Об этом сообщает Interfax.