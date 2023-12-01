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В Курганской области отремонтировали подъезд к Тюмени

В Курганской области досрочно отремонтировали трассу до Тюмени

1 декабря 2023, 06:06
Фото: 1MI

В Курганской области отремонтировали подъезд к Тюмени

Работы удалось завершить на девять месяцев раньше установленного срока. Специалисты восстановили два проблемных участка подъезда к Тюмени.

В Курганской области досрочно отремонтировали и открыли движение по трассе «Иртыш» и подъезду к Тюмени. Об этом сообщило ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Всего были отремонтированы 33 километра трассы, в числе которых участки с 24 по 40 километр и с 59 по 76 километр на подъезде к Тюмени.

В работах были задействованы 21 единица строительной техники и 126 специалистов. Работы проводились в две смены, благодаря чему движение по трассе открыли на 9 месяцев раньше установленного срока.

Рабочие восстановили дорожное полотно и кольцевую развязку, заменили водопропускные трубы, обустроили остановочные комплексы, пешеходные переходы, дорожные знаки и нанесли разметку.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти решили расширить Ирбитский тракт. Проектная документация уже готова и одобрена.

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#Общество#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Дорога#Трасса#Дороги#Ремонт дорог#Строительство дорог#Любовь Селезнева
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