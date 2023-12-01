В Курганской области досрочно отремонтировали трассу до Тюмени

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Курганской области досрочно отремонтировали и открыли движение по трассе «Иртыш» и подъезду к Тюмени. Об этом сообщило ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
Всего были отремонтированы 33 километра трассы, в числе которых участки с 24 по 40 километр и с 59 по 76 километр на подъезде к Тюмени.
В работах были задействованы 21 единица строительной техники и 126 специалистов. Работы проводились в две смены, благодаря чему движение по трассе открыли на 9 месяцев раньше установленного срока.
Рабочие восстановили дорожное полотно и кольцевую развязку, заменили водопропускные трубы, обустроили остановочные комплексы, пешеходные переходы, дорожные знаки и нанесли разметку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти решили расширить Ирбитский тракт. Проектная документация уже готова и одобрена.