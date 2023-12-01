В фильме «Елки 10» снялся капитан тюменской команды КВН

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Капитан тюменской команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев принял участие в съемках фильма «Елки 10». Как сообщается на сайте «Кинопоиск», премьера в России состоится 7 декабря.
Гараев играет роль примерного семьянина Руслана. Его коллегами по съемкам стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Елена Валюшкина, Егор Корешков и другие российские актеры.
Первая часть «Елок» вышла в 2010 году. С тех пор зрители увидели девять картин, рассказывающих о жизнях и приключениях разных людей. Десятая часть будет состоять из четырех связанных между собой новелл, а все события будут происходить в разных городах страны.
Первая новелла расскажет о пенсионере Геннадьиче: мужчина обретет семью в доме престарелых под Санкт-Петербургом. Вторая — о начинающей блогерше Ларисе и ее муже из Тюмени. Третья — о семейной паре из Татарстана, а четвертая — о геймерше Тане из Нижнего Новгорода.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в следующем году в Тюменской области снимут фильм о семье Романовых. В основу сюжета ляжет книга Сергея Козлова.