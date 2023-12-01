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В фильме «Елки 10» снялся капитан команды КВН из Тюмени

В фильме «Елки 10» снялся капитан тюменской команды КВН

1 декабря 2023, 02:25
Фото: 1MI

В фильме «Елки 10» снялся капитан команды КВН из Тюмени

Премьера новой части фильма запланирована на 7 декабря. Картина расскажет четыре истории разных людей.
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Капитан тюменской команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев принял участие в съемках фильма «Елки 10». Как сообщается на сайте «Кинопоиск», премьера в России состоится 7 декабря.

Гараев играет роль примерного семьянина Руслана. Его коллегами по съемкам стали Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Елена Валюшкина, Егор Корешков и другие российские актеры.

Первая часть «Елок» вышла в 2010 году. С тех пор зрители увидели девять картин, рассказывающих о жизнях и приключениях разных людей. Десятая часть будет состоять из четырех связанных между собой новелл, а все события будут происходить в разных городах страны.

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Первая новелла расскажет о пенсионере Геннадьиче: мужчина обретет семью в доме престарелых под Санкт-Петербургом. Вторая — о начинающей блогерше Ларисе и ее муже из Тюмени. Третья — о семейной паре из Татарстана, а четвертая — о геймерше Тане из Нижнего Новгорода.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в следующем году в Тюменской области снимут фильм о семье Романовых. В основу сюжета ляжет книга Сергея Козлова.

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