nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Тюменский Арбат отмечает свой первый день рождения

Тюменский Арбат отмечает свой первый день рождения

1 декабря 2023, 11:00
Ровно год назад, 1 декабря, в Тюмени появилась первая пешеходная улица, которую сразу начали сравнивать с московским Арбатом. Бульвар находится в историческом центре города — на улице Дзержинского.

О памятной дате тюменцам напомнил «АиФ Тюмень». Первое название улицы — Садовая, появилась она в восемнадцатом веке. В 1926 году ее переименовали в честь соратника Ленина, основателя и руководителя ВЧК Феликса Дзержинского.

До революции Садовая считалась купеческой улицей, здесь жили зажиточные тюменцы. В наше время это место привлекает ремесленников и народных умельцев — на пешеходной улице обустроены места для ярмарочной торговли.

Также здесь проводятся различные культурно-массовые мероприятия, фестивали и народные гуляния.

Напомним, ранее «Нашему городу» стало известно, что район тюменского Арбата застроят новыми домами. Места под новостройки в элитном районе города получили два застройщика.

Читайте также:
Погода на выходные: тюменцам обещают снег и сильный ветерМногодетная тюменка победила в конкурсе «Идеальная мама — 2023»«Росводоканал Тюмень» строит канализационную насосную станцию для жителей «Лесобазы»
#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
Сегодня, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
Сегодня, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
Сегодня, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
Сегодня, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
Сегодня, 09:37