Тюменский Арбат отмечает свой первый день рождения

Posted Сегодня, 11:00
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О памятной дате тюменцам напомнил «АиФ Тюмень». Первое название улицы — Садовая, появилась она в восемнадцатом веке. В 1926 году ее переименовали в честь соратника Ленина, основателя и руководителя ВЧК Феликса Дзержинского.
До революции Садовая считалась купеческой улицей, здесь жили зажиточные тюменцы. В наше время это место привлекает ремесленников и народных умельцев — на пешеходной улице обустроены места для ярмарочной торговли.
Также здесь проводятся различные культурно-массовые мероприятия, фестивали и народные гуляния.
Напомним, ранее «Нашему городу» стало известно, что район тюменского Арбата застроят новыми домами. Места под новостройки в элитном районе города получили два застройщика.