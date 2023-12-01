Тюменские власти все же оставили детей без бесплатных горок

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Бульдозеры под руководством судебных приставов проехались по Гилевской роще и снесли самовольно построенные бесплатные горки, которые местные жители возвели за свой счет.
«Семь горок были возведены самовольно на береговой линии озера, территория которого находится в государственной собственности, контроль за использованием не осуществлялся, в связи с чем дети и взрослые часто травмировались. По иску департамента имущественных отношений Тюменской области Ленинским районным судом вынесено решение о демонтаже и вывозе деревянных горок», — рассказали в пресс-службе судебных приставов Тюмени «72.ru».
Тюменцы, построившие горки, получили штрафы в размере одной тысячи рублей. Их просили снести горки добровольно, но те ушли в отказ. Теперь на строителей лягут расходы за снос.
«Никто не представился, не показал удостоверений. Просто снесли всё. Хотя 5 декабря мы планировали встретиться с судебными приставами и обсудить вопрос горок. Если бы нас предупредили, мы бы и сами разобрали. Ничего страшного. Скоро закупимся новыми досками и построим новые», — рассказал Владимир Малков, принимавший участие в строительстве.
Эти горки радовали местных детей не одну зиму. Инициативных тюменцев поддерживали родители, организовавшие сбор подписей, но все оказалось безрезультатно.
Ранее «Наш Город» сообщал, что власти Тобольска планируют потратить более 72 миллионов рублей на снос терапевтического корпуса. После завершения работ территория будет благоустроена.