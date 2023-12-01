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Updated Сегодня, 03:14

В Тюмени хотят расширить Ирбитский тракт

Тюменские власти планируют расширить Ирбитский тракт

1 декабря 2023, 03:12
Фото: 1MI

В Тюмени хотят расширить Ирбитский тракт

Дорогу планируют расширить до четырех полос. Проектная документация на реконструкцию уже готова и одобрена.

В Тюмени планируют расширить Ирбитский тракт до четырех полос. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

Проектная документация на реконструкцию дороги «Тюмень — Каменка — граница Свердловской области» уже получила положительное заключение государственной экспертизы.

На данный момент идет разработка документов территориального планирования. Сам вопрос реконструкции будет рассматриваться после постановки земельных участков на кадастровый учет.

Ранее губернатор Моор рассказал, будут ли расширять улицу Запольную в Тюмени. С этим вопросом к нему обратилась местная жительница по время прямой линии.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Дороги#Ремонт дорог#Строительство дорог#ГУС#Любовь Селезнева
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