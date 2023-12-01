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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Тюменцам пообещали снег и сильный ветер в выходные

Погода на выходные: тюменцам обещают снег и сильный ветер

1 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI

Тюменцам пообещали снег и сильный ветер в выходные

В Тюменской области 2 и 3 декабря ожидается снег. В воскресенье погода резко ухудшится: на регион обрушится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Суббота в Тюмени будет пасмурной, ближе к вечеру начнется снег, который будет постепенно усиливаться. Утром температура воздуха составит -8-9 градусов, днем стабильные -7, а вечером -6-7.

Снег, начавшийся в субботу, продолжит идти и в воскресенье, но закончится ближе к обеду. Утром ожидаются -11-12 градусов, днем -12-14, вечером -15.

В Тобольске в субботу, 2 декабря, ожидается небольшой снег, погода будет пасмурной. Утром прогнозируются -13-14 градусов, днем -11, вечером -10-11.

Снег будет идти и в воскресенье, но он закончится ближе к вечеру. 3 декабря погода будет пасмурной. Утром ожидаются -12-13 градусов, днем -13-15, вечером -15-16.

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В Ялуторовске в субботу погода будет пасмурной, к вечеру начнется снег. Утром температура воздуха составит -8-9 градусов, днем -6, вечером -4-5.

В воскресенье снег будет идти до обеда, вечер же будет облачным, с прояснениями. Утром ожидаются -10-11 градусов, днем -12-14, вечером -16-17.

В Ишиме в субботу погода будет пасмурной на протяжении всего дня, к вечеру ожидается снег. Утром прогнозируются -6-7 градусов, днем -5, вечером -1-3.

Воскресенье также будет пасмурным, с утра до вечера будет идти мокрый снег. В утреннее время температура воздуха составит -2-5 градусов, в дневное -9-11, в вечернее -14-15.

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