Погода на выходные: тюменцам обещают снег и сильный ветер

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Суббота в Тюмени будет пасмурной, ближе к вечеру начнется снег, который будет постепенно усиливаться. Утром температура воздуха составит -8-9 градусов, днем стабильные -7, а вечером -6-7.
Снег, начавшийся в субботу, продолжит идти и в воскресенье, но закончится ближе к обеду. Утром ожидаются -11-12 градусов, днем -12-14, вечером -15.
В Тобольске в субботу, 2 декабря, ожидается небольшой снег, погода будет пасмурной. Утром прогнозируются -13-14 градусов, днем -11, вечером -10-11.
Снег будет идти и в воскресенье, но он закончится ближе к вечеру. 3 декабря погода будет пасмурной. Утром ожидаются -12-13 градусов, днем -13-15, вечером -15-16.
В Ялуторовске в субботу погода будет пасмурной, к вечеру начнется снег. Утром температура воздуха составит -8-9 градусов, днем -6, вечером -4-5.
В воскресенье снег будет идти до обеда, вечер же будет облачным, с прояснениями. Утром ожидаются -10-11 градусов, днем -12-14, вечером -16-17.
В Ишиме в субботу погода будет пасмурной на протяжении всего дня, к вечеру ожидается снег. Утром прогнозируются -6-7 градусов, днем -5, вечером -1-3.
Воскресенье также будет пасмурным, с утра до вечера будет идти мокрый снег. В утреннее время температура воздуха составит -2-5 градусов, в дневное -9-11, в вечернее -14-15.