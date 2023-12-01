Около 23,8 тысячи тюменцев обратились в службы занятости населения с начала года

Posted 1 декабря, 08:32
Published 1 декабря, 08:32
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
«Численность зарегистрированных безработных на конец ноября — 2,2 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,31%», — отметили в ведомстве.
На сегодня в банке вакансий по Тюменской области размещено 22,7 тысячи предложений от работодателей. Наиболее востребованы сейчас сотрудники с «рабочими» профессиями, особенно строительными — 3,3 тысячи вакансий.
В Тюменской области с начала этого продолжается снижение уровня безработицы. По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей по Уральскому федеральному округу, и по России в целом.
Также напомним, ситуация на региональном рынке труда находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. Введенные меры поддержки для местного бизнеса, создание дополнительных временных рабочих мест, оплачиваемых из бюджета области помогли региону достаточно быстро восстановиться после пандемии.