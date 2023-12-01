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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

На капитана ТВВИКУ завели уголовное дело за избиение до комы посетителя кафе

На капитана ТВВИКУ завели уголовное дело за избиение до комы посетителя кафе

1 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI
Капитана Тюменского высшего военно-инженерного командного училища подозревают в умышленном причинении тяжкого вредя здоровью. В отношении офицера возбуждено уголовное дело.

Об этом сегодня, 1 декабря, написал 72.RU со ссылкой на информацию от родственников пострадавшего.

Сама драка случилась в начале ноября у бара «Чешский дворик». Началось все с того, что военный по имени Ринат подошел к супружеской паре. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку. По словам очевидцев, когда соперник уже лежал без сознания, офицер продолжал пинать его по лицу. В результате полученных травм, пострадавший неделю провел в коме.

«Из больницы его выписали, челюсти зашиты. ТВВИКУ провели собственное расследование, результаты которого нам неизвестны. Военный продолжает работать, он не уволен», — цитирует издание своего собеседника.

ТВВИКУ и сам капитан ситуацию пока никак не прокомментировали.

Также ранее стало известно, что адвокат военного предлагал родственникам пострадавшего тюменца в качестве компенсации — один миллион рублей. Взамен они должны были не доводить дело до военной прокуратуры и полиции. Семья от сделки отказалась.

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#Общество#Ирина Швецова#Уголовное дело#Избиения#Избиение
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