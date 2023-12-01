На капитана ТВВИКУ завели уголовное дело за избиение до комы посетителя кафе

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Об этом сегодня, 1 декабря, написал 72.RU со ссылкой на информацию от родственников пострадавшего.
Сама драка случилась в начале ноября у бара «Чешский дворик». Началось все с того, что военный по имени Ринат подошел к супружеской паре. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку. По словам очевидцев, когда соперник уже лежал без сознания, офицер продолжал пинать его по лицу. В результате полученных травм, пострадавший неделю провел в коме.
«Из больницы его выписали, челюсти зашиты. ТВВИКУ провели собственное расследование, результаты которого нам неизвестны. Военный продолжает работать, он не уволен», — цитирует издание своего собеседника.
ТВВИКУ и сам капитан ситуацию пока никак не прокомментировали.
Также ранее стало известно, что адвокат военного предлагал родственникам пострадавшего тюменца в качестве компенсации — один миллион рублей. Взамен они должны были не доводить дело до военной прокуратуры и полиции. Семья от сделки отказалась.