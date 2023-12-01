На капитана ТВВИКУ завели уголовное дело за избиение до комы посетителя кафе

Сама драка случилась в начале ноября у бара «Чешский дворик». Началось все с того, что военный по имени Ринат подошел к супружеской паре. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, который затем перерос в драку. По словам очевидцев, когда соперник уже лежал без сознания, офицер продолжал пинать его по лицу. В результате полученных травм, пострадавший неделю провел в коме.