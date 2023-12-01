Ледовые скульптуры появились на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, поприветствовал посетителей на открытии нового объекта курорта. Он подчеркнул, что идею удалось реализовать всего лишь за три месяца. Сейчас на территории функционируют 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства, когда строительство бульвара завершится, их станет больше.