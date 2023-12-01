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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Ледовые скульптуры появились на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

Ледовые скульптуры появились на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

1 декабря 2023, 12:14
Фото: Пресс-служба Сбербанка
2 декабря откроется всесезонный курорт «Манжерок» от Сбера. В преддверии этого события там представили новую локацию — «Ледовые скульптуры».

Мастера из разных уголков России занимались созданием фигур, посвященных легендам и мифам Горного Алтая, теперь они стали неотъемлемой частью и украшением курорта. К концу декабря здесь планируется открытие еще двух объектов: ледяного замка с красочным мультимедийным шоу и катка, пишет 56orb.ru.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, поприветствовал посетителей на открытии нового объекта курорта. Он подчеркнул, что идею удалось реализовать всего лишь за три месяца. Сейчас на территории функционируют 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства, когда строительство бульвара завершится, их станет больше.

Ледяной променад «Манжерока» доступен для всех посетителей бесплатно. Конкурс ледяных скульптур проходил в два этапа, с участием заслуженных художников России и монументалистов. Для создания скульптур заранее были выбраны промёрзшие озера в горах Республики Алтай, откуда было доставлено 200 тонн льда. Сейчас команда ледорубов активно готовит материал для строительства нового ледяного дворца.

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