Ледовые скульптуры появились на алтайском курорте Сбера «Манжерок»

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Мастера из разных уголков России занимались созданием фигур, посвященных легендам и мифам Горного Алтая, теперь они стали неотъемлемой частью и украшением курорта. К концу декабря здесь планируется открытие еще двух объектов: ледяного замка с красочным мультимедийным шоу и катка, пишет 56orb.ru.
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, поприветствовал посетителей на открытии нового объекта курорта. Он подчеркнул, что идею удалось реализовать всего лишь за три месяца. Сейчас на территории функционируют 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства, когда строительство бульвара завершится, их станет больше.
Ледяной променад «Манжерока» доступен для всех посетителей бесплатно. Конкурс ледяных скульптур проходил в два этапа, с участием заслуженных художников России и монументалистов. Для создания скульптур заранее были выбраны промёрзшие озера в горах Республики Алтай, откуда было доставлено 200 тонн льда. Сейчас команда ледорубов активно готовит материал для строительства нового ледяного дворца.