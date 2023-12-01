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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Итоги дня в Тюмени: снесли горки у Гилевки, график пенсий, поменяют дату Дня города

Итоги дня в Тюмени: снесли горки у Гилевки, график пенсий, поменяют дату Дня города

1 декабря 2023, 16:14
Фото: 1MI
Дайджест событий за 1 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Многодетная тюменка победила в конкурсе «Ideal Mom — 2023»

Жительница Тюмени Ольга Сипина вместе с мужем воспитывает четверых детей, а также строит карьеру в сфере продаж. По ее словам, она живет в удовольствие

«Понравился сам процесс подготовки к финалу. Было много спикеров: мы пообщались с нумерологом, сексологом, бизнес-консультантом, психологом. Для нас проводили винную дегустацию, хождение по гвоздям, кулинарные мастер-классы, уроки вокала и многое другое. Нас, девочек, это сильно сплотило. И к финалу мы шли, как к выпускному балу. Поддерживали друг друга во всем, были дружной командой», — поделилась Ольга своими впечатлениями о конкурсе.
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В декабре для жителей Тюменской области изменится график выплат пенсий

После новогодних праздников банки откроют двери 9 января. Поэтому пенсионеры, у которых получение пенсии на карту выпадает на 1–8 января, получат выплату в конце декабря. Декабрьскую пенсию отделения почты доставят согласно установленному графику.

Январская пенсия придет сразу в повышенном размере — сумма выплаты увеличится на 7,5%.

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В Тюмени снесли горки у Гилевской рощи, построенные местными жителями

Тюменские власти снесли бульдозерами горки в «Гилевке», которые своими силами построили местные жители. Демонтаж проходил под надзором судебных приставов.

«Семь горок были возведены самовольно на береговой линии озера, территория которого находится в государственной собственности, контроль за использованием не осуществлялся, в связи с чем дети и взрослые часто травмировались. По иску департамента имущественных отношений Тюменской области Ленинским районным судом вынесено решение о демонтаже и вывозе деревянных горок», — пояснили в ведомстве.

Волонтерам, построившим горки, выписали штрафы по одной тысяче рублей.

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В киносиквеле «Ёлки-10» снялся капитан тюменской команды КВН «Союз»

Очередной фильм «Ёлки» выйдет на экраны 7 декабря. Десятую новеллу срежиссировал Антон Богданов, известный большинству россиян, как Рыжий из «Реальных пацанов».

В новом сиквеле снялась череда популярных актеров и звезд-шоу бизнеса. Одну из ролей сыграл капитан тюменской команды КВН «СОЮЗ» Айдар Гараев.

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Тюменские депутаты планируют перенести дату празднования Дня города

Депутаты Тюменской думы разработали законопроект о переносе даты празднования Дня города. Народные избранники предлагают перестать отмечать его в последнее воскресенье июля.

«Даты проведения праздничных мероприятий приводятся в соответствие с практикой, когда празднование проходит не только в выходные, но и в другие дни на неделе. Формат не меняется. Программа проведения после ее формирования по-прежнему будет доводиться до жителей», — пояснили в пресс-службе мэрии.
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