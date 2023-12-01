Фильм тюменского режиссера Дмитрия Колобова могут показать в Японии

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Фильм «Каравелла Крапивина» тюменского режиссера Дмитрия Колобова стал финалистом 29-го Международного фестиваля «Литература и кино». Кинолента боролась за первое место в номинации «Лучший полнометражный фильм», но осталась без наград.
Дмитрий Колобов планирует представить «Каравеллу Крапивина» на нескольких других подобного рода мероприятиях. Так, в декабре фильм покажут в Казани на фестивале «Крылатый барс». Он уже прошел в финал и претендует на победу в номинации «Документальное кино».
Режиссер поделился, что картину представят еще на одном фестивале в Казани, который будет проходить в марте. Сейчас идет работа над английскими субтитрами, чтобы фильм смог отправиться и на зарубежные кинофестивали.
По словам Колобова, для него важно, чтобы «Каравелла Крапивина» попала на один из фестивалей в Японии, потому что там произведения Владислава Крапивина включены в школьную программу и для него интересна реакция японских зрителей.
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