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Большунов выиграл золото на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Большунов выиграл золото на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

1 декабря 2023, 13:30
Фото: 1MI
Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, вырвался на первое место в гонке свободным стилем во втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 22:25,6.
Фото: Федерация лыжных гонок России/ВКонтакте

Второе место в гонке занял Артём Мальцев (Тюменская область/Нижегородская область), его результат +27,3 сек. На третьем, с результатом + 31,3 сек. — Савелий Коростелёв (Архангельская область).

В женской гонке победу одержала Вероника Степанова (Архангельская область/Камчатский край) — 10 км свободным стилем она прошла за 25.53.9. Тюменка Елизавета Пантрина заняла шестое место.

Напомним, в феврале 2024 года на базе центра «Жемчужина Сибири» пройдет этап второй Всероссийской спартакиады сильнейших лыжников.

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#Спорт#Ирина Швецова#Лыжи#Лыжные гонки
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