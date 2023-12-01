Большунов выиграл золото на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, вырвался на первое место в гонке свободным стилем во втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени. Спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию за 22:25,6.