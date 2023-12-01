Большунов выиграл золото на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Второе место в гонке занял Артём Мальцев (Тюменская область/Нижегородская область), его результат +27,3 сек. На третьем, с результатом + 31,3 сек. — Савелий Коростелёв (Архангельская область).
В женской гонке победу одержала Вероника Степанова (Архангельская область/Камчатский край) — 10 км свободным стилем она прошла за 25.53.9. Тюменка Елизавета Пантрина заняла шестое место.
Напомним, в феврале 2024 года на базе центра «Жемчужина Сибири» пройдет этап второй Всероссийской спартакиады сильнейших лыжников.