nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:04

Published Сегодня, 01:04

Modified Сегодня, 01:04

Updated Сегодня, 01:04

Зима в Тюмени не будет очень суровой.

Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени

1 декабря 2023, 01:04
Фото: 1MI
Зима в Тюмени не будет очень суровой.

Синоптики рассказали, какой будет зима в Тюмени

Метеорологи опубликовали предварительный прогноз погоды в Тюменской области на предстоящую зиму. По данным синоптиков, зимние месяцы 2023-2024 ожидаются несвойственно теплыми для региона — 30-градусные морозы ожидаются лишь в декабре.
Фото: World weather

Холода придут в регион в начале первой декады декабря — 6 декабря температура воздуха опустится до -14…-15. 7 и 8 декабря в Тюмени похолодает до -22….-24, 9 декабря, в субботу, и вовсе столбики термометров опустятся до -28….-30.

Правда, морозная погода продержится недолго — уже к середине месяца потеплеет до -18…-10. Такая температура продержится до конца первого зимнего месяца. В новогоднюю ночь, по данным синоптиков, морозов не будет — столбики термометров в этот день покажут -12…-14 в дневные часы и до -17….-18 в темное время суток.

При этом в декабре ожидается всего один солнечный день, 22 пасмурных дня и 8 дней с осадками.

Фото: World weather

Начало января, по прогнозам метеорологов, ожидается теплым и малоснежным. Среднесуточная температура воздуха составит -12….-18. В ночь с 7 на 8 января вероятно понижение температуры воздуха до -22….-25. После чего вновь потеплеет — днем термометры будут показывать -10….-14, в вечерние и ночные часы -18….-20. Крещенских морозов, по данным сайта World weather, тюменцам также ждать не стоит — среднесуточная температура воздуха в неделю с 18 января составит -11…-16.

В феврале в Тюменской области температура воздуха будет выше обычной на несколько градусов. По предварительным прогнозам, в ночные часы термометры опустятся ниже -15…-16, днем будут показывать -8….-11. В начале третьей декады февраля 2024 года и вовсе ожидается потепление до -1….-4.

Читайте также:
В Тюменской области постоят десятки новых больницВ тюменской мэрии рассказали о планах по запуску трамвайного сообщенияТюменским МЧС-никам запретят пользоваться iPhone на работе
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Зима#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
«Хорошая была вспышка»: тюменцев предупредили о сильнейшей за год магнитной буре
30 ноября, 02:20
Двойные пенсии, маркировка продуктов, правила выезда за границу: нововведения декабря
30 ноября, 10:05
Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой
30 ноября, 09:58
Ходил налево, пока лечила сына: тюменка пришла искать любовь на «Давай поженимся»
30 ноября, 05:41
Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников
30 ноября, 01:05
Магнит для маргиналов. Как живет полузаброшенная пятиэтажка на Харьковской в Тюмени?
30 ноября, 14:08