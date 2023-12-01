Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени

Правда, морозная погода продержится недолго — уже к середине месяца потеплеет до -18…-10. Такая температура продержится до конца первого зимнего месяца. В новогоднюю ночь, по данным синоптиков, морозов не будет — столбики термометров в этот день покажут -12…-14 в дневные часы и до -17….-18 в темное время суток.