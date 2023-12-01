Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
Холода придут в регион в начале первой декады декабря — 6 декабря температура воздуха опустится до -14…-15. 7 и 8 декабря в Тюмени похолодает до -22….-24, 9 декабря, в субботу, и вовсе столбики термометров опустятся до -28….-30.
Правда, морозная погода продержится недолго — уже к середине месяца потеплеет до -18…-10. Такая температура продержится до конца первого зимнего месяца. В новогоднюю ночь, по данным синоптиков, морозов не будет — столбики термометров в этот день покажут -12…-14 в дневные часы и до -17….-18 в темное время суток.
При этом в декабре ожидается всего один солнечный день, 22 пасмурных дня и 8 дней с осадками.
Начало января, по прогнозам метеорологов, ожидается теплым и малоснежным. Среднесуточная температура воздуха составит -12….-18. В ночь с 7 на 8 января вероятно понижение температуры воздуха до -22….-25. После чего вновь потеплеет — днем термометры будут показывать -10….-14, в вечерние и ночные часы -18….-20. Крещенских морозов, по данным сайта World weather, тюменцам также ждать не стоит — среднесуточная температура воздуха в неделю с 18 января составит -11…-16.
В феврале в Тюменской области температура воздуха будет выше обычной на несколько градусов. По предварительным прогнозам, в ночные часы термометры опустятся ниже -15…-16, днем будут показывать -8….-11. В начале третьей декады февраля 2024 года и вовсе ожидается потепление до -1….-4.